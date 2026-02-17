Украина и США обсудили возможность использования замороженных российских активов для закупки ракет к ЗРК Patriot, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях по итогам встречи с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаусом.

По его словам, Киев не видит других инструментов воздействия на Москву, кроме давления. Он отметил, что в Сенате рассматривается важный законопроект о санкциях, и Украина рассчитывает на его эффективность. Также Зеленский проинформировал сенаторов о постоянных российских ударах по гражданским объектам Украины и, в частности, по американскому бизнесу.