Украина и США обсудили использование замороженных активов РФ для закупки ракет
В Сенате США рассматривается важный законопроект о санкциях.
Украина и США обсудили возможность использования замороженных российских активов для закупки ракет к ЗРК Patriot, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях по итогам встречи с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаусом.
По его словам, Киев не видит других инструментов воздействия на Москву, кроме давления. Он отметил, что в Сенате рассматривается важный законопроект о санкциях, и Украина рассчитывает на его эффективность. Также Зеленский проинформировал сенаторов о постоянных российских ударах по гражданским объектам Украины и, в частности, по американскому бизнесу.
"Абсолютно справедливо, чтобы российские деньги работали на защиту от их же террора, и мы обсудили возможности использования замороженных активов РФ для закупки ракет к системе Patriot", - добавил он.
