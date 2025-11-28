Совместная работа делегаций Украины и США над развитием достигнутых договоренностей продолжится уже в конце текущей недели в Женеве. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, ключевой задачей остаётся достижение “длительного и достойного мира” для Украины. Ермак подчеркнул необходимость сохранять динамику переговоров и действовать максимально оперативно.

“В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, который был достигнут в Женеве. Важно не терять производительность и работать быстро. Наша общая с партнерами цель неизменна — как можно скорее достижение длительного и достойного мира для Украины”, — написал он.

Ермак отметил, что текущий этап переговоров направлен на выработку конкретных шагов, которые приблизят окончание российско-украинской войны.

“Готовимся к конструктивному разговору, чтобы достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны. Спасибо американской команде за беспрерывную работу. Мир должен стать общим достижением”, — подчеркнул руководитель Офиса президента Украины.

Переговоры в Женеве рассматриваются как ключевой этап мирного процесса, направленного на формирование устойчивой архитектуры безопасности и восстановление мира в регионе.