Украина обещает США закупить американское оружие на $100 млрд в обмен на гарантии безопасности — FT
Киев сделал акцент на выгоде для американской промышленности.
Украина представила США план закупки американского оружия на $100 млрд при финансовой поддержке Европы в обмен на гарантии безопасности после возможного мирного соглашения с Россией, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Financial Times.
По данным издания, документ с предложением президент Владимир Зеленский передал Дональду Трампу перед встречей в Белом доме. В нём Киев заявляет о намерении приобрести не менее десяти зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты городов и ключевой инфраструктуры, а также другие виды ракетного вооружения и оборудования.
Кроме того, Украина предлагает заключить отдельную сделку на $50 млрд для совместного производства беспилотников с американскими компаниями. При этом не уточняется, какая часть соглашения будет относиться к прямым закупкам, а какая — к инвестициям.
FT отмечает, что Киев сделал акцент на выгоде для американской промышленности, что напрямую перекликается с риторикой Трампа. В документе также подчеркивается, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Киев настаивает, что первым шагом к миру должно стать прекращение огня, и отвергает идею заморозки линии фронта в случае отступления украинских войск из части Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, Украина требует от России полной компенсации ущерба, нанесённого войной, за счёт замороженных российских активов на Западе.
