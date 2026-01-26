Украина получила французские ударные дроны Rodeur
Беспилотник запускают в небо катапультой.
Французская компания EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов Rodeur 330 с дальностью полета до 500 км, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на France 24.
Президент EOS Technologie Жан-Марка Зулиани отметил, что для западных производителей передача дронов в Украину является уникальной возможностью испытать беспилотники в полевых условиях.
Отмечается, что эта модель, способная выполнять как разведывательные миссии, так и атаки "камикадзе".
Rodeur 330 - это ударный дрон от французской EOS Technologie. Беспилотник запускают в небо катапультой, он может находиться в воздухе до 5 часов.
Дрон имеет заявленную полезную нагрузку в 4 кг и рабочее расстояние до 500 км, размах крыльев - 3,3 м. Rodeur работает на крейсерской скорости в 120 км в час и максимальной высоте до 5000 м.
