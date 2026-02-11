Украина пригласила казахстанские компании к участию в восстановлении и строительстве нефтеперерабатывающих заводов на своей территории. Об этом в интервью The Times of Central Asia заявил посол Украины в Казахстане Виктор Майко, передает BAQ.KZ.

"Мы приглашаем казахстанскую сторону к участию в восстановлении и строительстве нефтеперерабатывающих заводов в Украине с целью переработки казахстанской нефти для внутреннего потребления и экспорта в Европейский союз", — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Киев заинтересован в поставках казахстанской нефти при условии диверсификации маршрутов.