Украина предложила Казахстану участие в строительстве НПЗ

Сегодня, 18:26
АО НК "КазМунайГаз" Сегодня, 18:26
Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Украина пригласила казахстанские компании к участию в восстановлении и строительстве нефтеперерабатывающих заводов на своей территории. Об этом в интервью The Times of Central Asia заявил посол Украины в Казахстане Виктор Майко, передает BAQ.KZ.

"Мы приглашаем казахстанскую сторону к участию в восстановлении и строительстве нефтеперерабатывающих заводов в Украине с целью переработки казахстанской нефти для внутреннего потребления и экспорта в Европейский союз", — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Киев заинтересован в поставках казахстанской нефти при условии диверсификации маршрутов.

"Украина заинтересована в казахстанской нефти при условии, что транспортировка будет осуществляться в обход территории Российской Федерации", — заявил Виктор Майко.

