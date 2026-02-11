Украина предложила Казахстану участие в строительстве НПЗ
Украина пригласила казахстанские компании к участию в восстановлении и строительстве нефтеперерабатывающих заводов на своей территории. Об этом в интервью The Times of Central Asia заявил посол Украины в Казахстане Виктор Майко, передает BAQ.KZ.
"Мы приглашаем казахстанскую сторону к участию в восстановлении и строительстве нефтеперерабатывающих заводов в Украине с целью переработки казахстанской нефти для внутреннего потребления и экспорта в Европейский союз", — отметил дипломат.
Он также подчеркнул, что Киев заинтересован в поставках казахстанской нефти при условии диверсификации маршрутов.
"Украина заинтересована в казахстанской нефти при условии, что транспортировка будет осуществляться в обход территории Российской Федерации", — заявил Виктор Майко.
