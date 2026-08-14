Украина предложила России прекратить удары по гражданским объектам в Чёрном море
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Украина через третью сторону предложила России взаимно прекратить удары по гражданским объектам в Чёрном море и теперь ждёт ответа Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Киев выступил с инициативой на фоне участившихся атак на порты и суда, которые уже начали влиять на экспорт зерна. Кто именно передал предложение российской стороне, не уточняется. В Москве пока публично не ответили.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявлял, что Россия слышит различные идеи о перемирии и мораториях, однако официальных предложений не получала. В последние недели Россия и Украина усилили взаимные атаки на портовую инфраструктуру и суда. Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам. После российских атак в конце июля часть судовладельцев перестала заходить в порты Одесской области — одного из ключевых центров украинского зернового экспорта.
Киеву пришлось активнее использовать альтернативные маршруты. Россия также столкнулась с последствиями атак. После удара по Новороссийску там временно остановили работу все три крупных зерновых терминала. В ночь на 12 августа украинские силы нанесли удар по военно-морской базе и портовой инфраструктуре Новороссийска. По словам Владимира Зеленского, целями были позиции российской ПВО, причалы и другие объекты. На этом фоне Киев теперь предлагает установить взаимный запрет на удары по гражданским объектам в Чёрном море.
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