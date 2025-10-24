Киев ожидает поступления $15 млрд финансовой поддержки от международных партнёров до конца 2025 года. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным украинских СМИ, Пышный отметил, что уже до конца текущего года страна рассчитывает получить около 15 млрд долларов внешнего финансирования.

"На следующий год мы ожидаем, что общий объём международной поддержки достигнет $47 млрд", — уточнил глава НБУ.

Он также сообщил, что продолжается работа по использованию замороженных российских активов, которые рассматриваются как репарационный заём.