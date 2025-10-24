Украина рассчитывает получить $15 млрд внешней помощи до конца года
Также продолжается работа по использованию замороженных российских активов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Киев ожидает поступления $15 млрд финансовой поддержки от международных партнёров до конца 2025 года. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По данным украинских СМИ, Пышный отметил, что уже до конца текущего года страна рассчитывает получить около 15 млрд долларов внешнего финансирования.
"На следующий год мы ожидаем, что общий объём международной поддержки достигнет $47 млрд", — уточнил глава НБУ.
Он также сообщил, что продолжается работа по использованию замороженных российских активов, которые рассматриваются как репарационный заём.
"Это политический диалог, наполненный достаточной энергией. Сейчас происходит структурирование соглашений и обсуждение юридических деталей", — подчеркнул Пышный.
Самое читаемое
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- В Алматы горит административное здание
- Смертельная "Молекула": почему запрещённый БАД для похудения свободно продают в Казахстане
- 12 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области
- Молчаливая трагедия: почему Казахстан бьёт рекорды по мужским суицидам