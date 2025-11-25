Украина согласилась с предложенным Америкой мирным соглашением – источник
О том, что Украина одобрила мирный план Трампа сообщил один из американских чиновников в комментарии CBS News, передает BAQ.kz.
"Украинцы согласились на мирное соглашение", — заявил он. — "Нужно урегулировать некоторые незначительные детали, но они согласились на мирное соглашение".
По словам источника, сегодня в Абу-Даби в течение всего дня проходят переговоры между американской и российской делегациями. Кроме того, там находится и украинская делегация, которая поддерживает контакт с министром армии США Дэном Дрисколлом и его группой.
"Министр Дрисколл встретился с членами российской делегации вчера вечером в Абу-Даби на протяжении нескольких часов. У него запланированы новые встречи в течение сегодняшнего дня — для обсуждения мирного процесса и ускоренного продвижения переговоров", — сказал он, добавив, что Дрисколл работает в Абу-Даби с обновлённой версией 28-пунктного плана Белого дома, подготовленной после переговоров в Женеве.
