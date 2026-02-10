Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать его шлем на официальных тренировках и соревнованиях. Причиной является то, что на шлеме изображены украинские спортсмены, убитые во время войны — некоторые из них были друзьями Гераскевича, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

МОК запрещает политические послания на Олимпийских играх, однако украинская команда не видит нарушения правил и готовит официальное обращение к МОК. Гераскевич написал в X:

"Это решение просто разбивает мне сердце. Кажется, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не позволяя почтить их память в спортивной арене, куда они уже никогда не смогут вернуться"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Гераскевича за то, "что он напоминает миру о цене нашей борьбы". Шлем показывает "портреты наших спортсменов, убитых Россией: фигуриста Дмитрия Шарпара, который погиб под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, убитого под Харьковом, а также других украинских спортсменов, чьи жизни забрала война России". Зеленский также обратился напрямую к Олимпийскому комитету: