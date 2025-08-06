В Костанае вынесли приговор бывшему бухгалтеру ТОО "К", которая похитила из сейфа директора золотые украшения на сумму свыше 102 миллионов тенге, передает BAQ.KZ. Доступ к хранилищу у обвиняемой был по должности, что и позволило ей незаметно совершить кражу.

Суд №2 города Костанай признал женщину виновной по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК — кража в особо крупном размере с незаконным проникновением в хранилище. По версии следствия, обвиняемая Р. воспользовалась доверием руководителя компании и украла ювелирные изделия, которые та хранила в служебном сейфе. Потерпевшая И. настаивала на суровом наказании, подчеркнув, что ущерб ей до сих пор не возмещен.

Гособвинитель запросил для подсудимой 6 лет и 3 месяца лишения свободы.

Применив Закон РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" судом назначено Р. наказание в виде 4 лет 9 месяцев тринадцати дней лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, — сообщили в суде Костанайской области.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично — часть похищенного имущества была возвращена. Приговор пока не вступил в законную силу.