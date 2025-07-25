На электронной платформе e-Qazyna прошли торги по продаже ювелирных изделий, конфискованных и возвращённых в собственность государства в рамках работы по возврату активов, передает BAQ.KZ. Украшения находились в управлении ТОО "Компания по управлению возвращёнными активами". Из 56 лотов было продано 18 — почти треть. Стартовая стоимость составила 14,7 млн тенге, а по итогам торгов выручено почти 17 млн тенге — на 20% больше первоначальной оценки.

С молотка ушли браслеты премиальных брендов Roberto Coin и FOPE, кольца с бриллиантами, изумрудами, жемчугом и изделия с национальным казахским орнаментом. Один из самых дорогих лотов — браслет FOPE — был куплен за 3,57 млн тенге, что на 620 тысяч выше начальной цены.

Все реализованные украшения — часть возвращённых активов, которые были изъяты у бывших владельцев по решениям суда и переданы государству. Вырученные средства поступят в Специальный государственный фонд, из которого финансируются проекты в сфере здравоохранения, образования и инфраструктуры.

По 38 лотам торги не состоялись — их повторно выставят на продажу.