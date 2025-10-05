В День учителя состоялось торжественное мероприятие с участием министра просвещения Жулдыз Сулейменовой, депутатов Парламента, представителей неправительственных организаций, руководителей организаций образования, ветеранов отрасли и педагогов страны, передаёт BAQ.KZ.

Открывая мероприятие, Жулдыз Сулейменова отметила, что Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание совершенствованию системы образования. Благодаря Президенту при поддержке Правительства сегодня в Казахстане предпринимаются комплексные меры по укреплению статуса учителя, повышению социальной поддержки педагогов, а также поступательно развивается образовательная инфраструктура.

"Учитель играет особую роль в формировании мировоззрения подрастающего поколения, определяя его жизненные ориентиры. Педагоги вдохновляют учеников получать знания, саморазвиваться и делать первые уверенные шаги в будущее. Труд учителя всегда высоко ценится, а его статус неизменно пользуется уважением", — отметила министр.

Глава ведомства подчеркнула, что работа по обеспечению каждому ребенку равного доступа к качественному образованию будет продолжена в тесном взаимодействии с педагогами и родителями. В числе приоритетных направлений — внедрение инновационных подходов и технологий искусственного интеллекта в учебный процесс.

"Каждая школа должна развивать прикладные навыки и умения, создавать условия для получения качественного образования. Особое внимание должно уделяться реализации принципа "Закон и порядок" и концепции "Таза Қазақстан". Президент Касым-Жомарт Токаев на технологическом форуме отметил важность внедрения технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс, в том числе для социальной поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Мы продолжим реализацию единой воспитательной программы "Адал азамат", направленной на формирование нравственных и моральных ценностей у учащихся. Ключевыми приоритетами остаются повышение квалификации педагогов и создание условий для их творческой самореализации", — сказала Жулдыз Сулейменова.

Министр отметила необходимость дальнейшего освобождения педагогов от несвойственных функций и чрезмерной нагрузки, чтобы учителя могли сосредоточиться на главном — воспитании и обучении детей.

В завершение мероприятия лучшим педагогам, достигшим высоких профессиональных результатов, а также учителям, чьи ученики добились выдающихся успехов, вручены государственные награды: орден "Құрмет", медали "За трудовое отличие" и "Шапағат", а также почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы".