Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился подписанием Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве, закрепившей курс на углубленную евразийскую кооперацию. Мария Дмитриева — научный сотрудник Восточного института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В своем анализе она акцентирует внимание на прагматизме Астаны и уникальной российской модели инвестирования в человеческий капитал. Эксперт раскрывает, как сотрудничество в сферах ИТ и энергетики становится основой для технологического суверенитета Казахстана и всего региона, передаёт BAQ.KZ.

– Казахстан и Россия подписали Декларацию, закрепив статус всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Одновременно с этим в рамках визита прошел XXI Форум межрегионального сотрудничества в Уральске, посвященный "Рабочим профессиям – драйверу роста экономики". Какой стратегический смысл нес этот формат, и как он отражает курс Президента Токаева на "экономику здравого смысла"?

– Мы действительно видим, что диалог перешел к более прагматичному формату. Казахстан и Россия вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, и Форум в Уральске стал важнейшей ступенью в этом процессе. Его повестка была максимально прикладной, ориентированной на экономику и занятость.

Казахстан взял курс на всемерную поддержку людей рабочих профессий и реформу системы профессионального образования. Для воплощения порядка 150 совместных проектов, предусмотренных новой программой межрегионального взаимодействия, необходимы квалифицированные кадры, особенно в инженерных и рабочих профессиях. Поэтому стратегическая задача Форума — не только укрепление межотраслевых связей, но и повышение компетенций населения. Такой акцент отражает курс Президента Токаева на прагматизм и "экономику здравого смысла": обе стороны стремятся через конкретные совместные проекты усиливать технологические и профессиональные возможности, создавая базу для устойчивого роста.

– В рамках визита были достигнуты договоренности по атомной энергетике с "Росатомом", а также по развитию IT-сектора. Насколько эти масштабные проекты и сотрудничество в гуманитарной сфере (образование) укрепляют технологический и кадровый потенциал Казахстана?

– Сотрудничество в энергетике, особенно в строительстве АЭС и в области применения технологий мирного атома, является стратегически важным направлением.

Уникальность подхода России в том, что она передает технологии и вместе с этим оказывает содействие в подготовке кадров. Открытие филиала "МИФИ" на базе КазНУ имени аль-Фараби и работа девяти филиалов российских вузов в Казахстане говорит о том, что Россия вкладывается в человеческий потенциал республики, чтобы в Казахстане сами могли реализовывать такие большие проекты. Мне кажется, больше таким никто не занимается.

Что касается IT-сектора, кооперация могла бы быть в прикладных секторах: "умное сельское хозяйство", цифровая логистика, использование ИТ в геологии и кибербезопасности. Также очень интересен опыт России в социальных сервисах цифровизации типа "Госуслуг". Аналогов этому в мире не так много.

– Энергетическая политика Президента Токаева отличается рациональным подходом – не отдавать все на откуп ВИЭ, а сочетать их с модернизацией традиционных схем. Как Вы оцениваете этот прагматизм в контексте глобального зеленого перехода и какие цифровые решения могут усилить энергетический комплекс региона?

– Здесь важно подчеркнуть, что Президент Токаев рационально понимает: Казахстан имеет временами суровый климат, и отдавать всю энергетику на откуп ВИЭ – это совсем неправильно. Некоторые западные страны, которые так сделали, поплатились этим решением. Здесь мы видим рациональный подход, правильное использование своего потенциала в зеленой энергетике при совмещении с традиционными схемами, при их модернизации и адаптации для меньшего вреда окружающей среде. Что касается цифровизации, интересно было бы создавать совместные большие дата-центры для обслуживания потребностей всего региона Центральной Азии.

– Казахстан активно развивает Транскаспийский коридор и расширяет внешнюю политику на Азиатско-Тихоокеанский регион. Может ли Дальневосточный федеральный университет стать помощником в подготовке специалистов для этого нового направления?

– Если Казахстану интересно развивать сотрудничество со странами АТР – Восточной и Юго-Восточной Азией, то большой интерес может представлять подготовка востоковедов. Здесь именно Дальневосточный федеральный университет и Восточный институт действительно могут стать таким помощником в деле подготовки специалистов, китаистов и специалистов для сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии. Казахстан активно развивает отношения и с Вьетнамом, и с Малайзией, и с Индонезией. Поэтому здесь необходимо понимать специфику, язык и особенности стран, которые не являлись до этого приоритетным направлением внешней политики. Кстати, на Дальнем Востоке приграничное сотрудничество притормозилось, но в последние годы вновь стали обращать на это внимание. В этом плане у Дальнего Востока есть чему поучиться у Казахстана: зона свободной торговли ХОРГОС добилась большего успеха, чем наши подобные структуры. Как альтернатива пути через Китай, Владивостокский морской торговый порт также может стать логистической альтернативой для Казахстана.