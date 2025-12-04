С начала октября тенге демонстрирует устойчивое укрепление, стабилизируясь в диапазоне 499–500 за доллар США, передает BAQ.KZ.

Национальная валюта усилилась примерно на 9%, что стало результатом сочетания благоприятной внешней конъюнктуры, макроэкономической стабильности и роста доверия инвесторов.

Одним из ключевых факторов укрепления стало повышение цен на нефть, которые стабильно удерживаются выше 60 долларов за баррель. Кроме того, начало цикла снижения ставки Федеральной резервной системы США привело к ослаблению глобального индекса доллара и росту валют развивающихся стран на 8,3%. На этом фоне повысился интерес международных инвесторов к рынкам emerging markets, включая Казахстан.

Весомый вклад в укрепление тенге внесла скоординированная политика Правительства, Национального Банка и АРРФР. Реализуемая Программа совместных действий на 2026–2028 годы направлена на снижение макроэкономических дисбалансов, повышение эффективности расходов, улучшение условий для роста доходов и создание предсказуемой макросреды. Ключевым элементом остается контроль инфляции, что усиливает стабильность национальной валюты.

Последовательная денежно-кредитная политика Национального Банка укрепила доверие рынка. Умеренно жесткий курс способствовал снижению инфляционных ожиданий, повышению реальной доходности тенговых инструментов и росту интереса нерезидентов к государственным ценным бумагам.

С начала октября объём портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ вырос на 1,1 млрд долларов, достигнув рекордных 3,6 млрд долларов. В целом с начала года прирост составил 1,5 млрд долларов. Приток капитала привел к удешевлению заимствований Минфина: доходность 9-летних облигаций снизилась с 17,2% в октябре до 16,1% в декабре.

Повышенное предложение иностранной валюты на рынке стало прямым драйвером укрепления тенге, чему дополнительно способствовал благоприятный внешний фон. Национальный Банк отмечает, что системная работа по развитию инфраструктуры рынка ГЦБ — включая повышение прозрачности и улучшение доступа нерезидентов — усилила привлекательность инструментов, номинированных в тенге.

Укрепление национальной валюты также оказывает дезинфляционное воздействие: учитывая значительную долю импорта в потребительской корзине, более крепкий тенге помогает сдерживать рост внутренних цен.

Национальный Банк подчеркивает, что курс продолжит формироваться в условиях свободного плавания, при этом возможна разумная двусторонняя волатильность. Регулятор не фиксирует признаков спекулятивной активности на валютном рынке и не видит необходимости в интервенциях, сохраняя фокус на обеспечении ценовой стабильности и дальнейшем укреплении доверия инвесторов.