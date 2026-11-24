Взмах крыльев, стремительный полёт и считаные секунды, за которые ловчая птица должна продемонстрировать всё своё мастерство. В селе Кеншокы Шетского района Карагандинской области прошёл открытый турнир «Салбұрын – 2026». Более 70 беркутчи из разных уголков Казахстана приехали сюда, чтобы побороться за победу и показать красоту древнего искусства степных охотников.

Главными героями состязаний стали беркуты, ястребы и балобаны. Судьи оценивали скорость полёта, ловкость, манёвренность и охотничьи навыки птиц. Но за каждым успешным выступлением стоят месяцы тренировок, терпение и особое доверие между человеком и хищником.

Заместитель акима Карагандинской области Алибек Алденей подчеркнул, что сохранение древних традиций и их передача молодому поколению остаются общей задачей.

«Наши предки говорили, что беркут, тазы и лошадь входят в число семи сокровищ казахского народа. Это особая часть нашей культуры, которую мы должны беречь и передавать детям. Желаю всем участникам удачи, успешных выступлений и богатой добычи!» – сказал он.

Как заслужить доверие хищника

Приручить беркута – задача не из простых. Здесь недостаточно силы или хорошей физической подготовки. Гораздо важнее терпение, опыт и умение чувствовать птицу.

О секретах своего ремесла рассказал беркутчи Қазыбек Нұрғазы. По его словам, многое зависит от возраста пернатого хищника и того, в каких условиях он вырос.

«Беркутов условно делят на два вида. Первый – полбала, то есть птенец, взятый из гнезда. Такую птицу обучают всему с самого начала. Второй – дикий беркут, который уже два-три года провёл в природе и привык к самостоятельной охоте. Молодую птицу можно приручить примерно за месяц. За это время она постепенно привыкает к человеку и начинает доверять хозяину», – объяснил он.

На соревнованиях особенно хорошо видно, насколько важна эта связь. Каждое выступление – результат слаженной работы человека и птицы, которая должна продемонстрировать свои природные способности и навыки, приобретённые во время тренировок.

Искусство, которое передаётся от отца к сыну

Лучшим среди участников состязаний с беркутами стал Серікболсын Жалғасұлы из Жамбылской области. Среди владельцев ястребов победил Ермұхан Баятбай из Алматы, а в соревнованиях с балобанами первое место занял Ерлан Кенжетаев из Астаны.

Для Серікболсына Жалғасұлы охота с ловчими птицами – не просто спортивное увлечение, а часть семейной истории. Первые уроки мастерства он получил ещё в детстве от своего отца.

«Этому искусству меня научил отец. С детства перенимал его опыт. Уже с десяти лет держал ястребов и балобанов, а примерно с пятнадцати начал заниматься беркутами. Свою птицу я вырастил и подготовил к соревнованиям самостоятельно. Благодаря совместной работе мы уже не раз занимали призовые места», – рассказал победитель.

Балобан по имени Бойко

Свою интересную историю привёз на турнир и столичный участник Ерлан Кенжетаев. Его пернатого напарника зовут Бойко. В этом году балобан уже успел занять призовое место на Играх кочевников, а теперь одержал победу и в Кеңшоқы.

Необычное имя птица получила в честь киногероя, известного своим упорством и стойкостью.

«Это мой балобан Бойко, которого я давно тренирую. Такое имя дал ему в надежде, что он будет таким же стойким и упорным, как герой известного фильма, и никогда не отступит до конца. Надеюсь, впереди у нас ещё много побед», – поделился Ерлан Кенжетаев.

Победителей турнира наградили денежными призами.

Праздник с характером степи

«Салбұрын – 2026» оказался интересен не только любителям национального спорта. На время турнира в селе развернулся этноаул с традиционными юртами, выставками и национальными угощениями.

Местные предприниматели представили свою продукцию, а гости смогли познакомиться с казахскими обычаями, особенностями традиционного быта и попробовать национальные блюда.

Древнее искусство охоты с ловчими птицами, которое когда-то было частью повседневной жизни степняков, сегодня объединяет людей из разных регионов страны. И пока отцы передают своё мастерство сыновьям, а молодые беркутчи выходят на состязания со своими первыми птицами, эта традиция продолжает жить.