Юг Испании — в тревоге: в городе Торре-Пачеко вспыхнули массовые столкновения между радикально настроенными местными жителями и мигрантами, передает BAQ.KZ. По данным La Verdad, беспорядки начались после нападения на одного из местных жителей. Это спровоцировало волну агрессии — радикальные группы начали буквально "охоту" на мигрантов, выискивая их по местам проживания. Ответ не заставил себя ждать: на улицах города вспыхнули потасовки между группами.

Скопление людей около 22:00 напоминало два лагеря. Гражданская гвардия постоянно держала между ними барьер, чтобы не допустить стычек и избежать более серьёзных последствий, — заявила представитель правительства Мариола Гевара.

По её словам, в Торре-Пачеко направлены дополнительные силы Гражданской гвардии. Каждая улица находится под контролем. Власти уже обратились к Валенсии с просьбой о вводе подразделения по борьбе с массовыми беспорядками.

Число пострадавших не уточняется, но известно, что есть задержанные. Расследование продолжается.