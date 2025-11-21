Улицу имени Месропа Маштоца открыли в Астане
В Астане состоялась торжественная церемония открытия улицы имени Месропа Маштоца — выдающегося философа, языковеда и создателя армянского алфавита, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минкультуры.
Событие стало ярким символом укрепления культурных связей между Казахстаном и Арменией.
В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, вице-премьер Армении Мгер Григорян, министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, а также представители армянской диаспоры и общественные деятели.
О планах назвать улицу в честь Маштоца стало известно еще в апреле 2024 года во время официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ереван. Сегодня эта инициатива воплотилась в жизнь, усилив культурный диалог между странами.
В своём выступлении министр культуры и информации РК подчеркнула важность события.
"Сегодняшнее событие – дань уважения армянскому народу и свидетельство нашей дружбы. В апреле этого года в Ереване был открыт парк имени великого поэта – Абая Кунанбайулы. Теперь это место будет служить почитанию бесценного наследия казахского мыслителя. И сегодня, открывая в Казахстане улицу Месропа Маштоца, мы символично отвечаем на этот жест, подтверждая, что духовное наследие – это пространство, где наши культуры встречаются, как воды двух больших рек, взаимно обогащая друг друга", — заявила Аида Балаева.
Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян также отметила значимость события для двух стран.
"В Ереване, в парке Абая, а теперь и здесь, на улице Маштоца, словно создаются мосты между двумя культурами, через которые передаются не только имена, но и ценности — мир, образование, творчество и дружба. Армения и Казахстан, со своей историей, наследием великих мыслителей и устремлением в будущность, всегда пребывали в атмосфере взаимодополняющего и взаимообогащающего сотрудничества. Уверена, что открытие улицы Маштоца – это новый этап углубления культурных и образовательных связей между нашими народами", - подчеркнула она.
Церемония прошла в рамках официального визита Премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казахстан.
Месроп Маштоц является ключевой фигуры в истории Армении: именно его деятельность заложила основу письменной традиции, развитию образования и духовной литературы, что сыграло решающую роль в сохранении идентичности армянского народа.
