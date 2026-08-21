Улицу Жетиген в Астане перекроют на две ночи
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В столице временно ограничат движение автотранспорта по улице Жетиген на участке от шоссе Алаш до улицы А. Пушкина. Это связано с проведением ремонтных работ на дорожном полотне.
Когда ограничат движение
Движение на указанном участке будет полностью ограничено в ночное время:
- с 21:00 21 августа до 07:00 22 августа;
- с 21:00 22 августа до 06:00 23 августа.
Ремонтные работы будут проводиться ночью, чтобы снизить нагрузку на дороги и избежать образования заторов в дневное время.
Что важно знать водителям
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.
Для обеспечения безопасности участников движения и минимизации неудобств на участке установят временные дорожные знаки и указатели.
Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать требования установленных знаков и быть внимательными при проезде и проходе через зону проведения ремонтных работ.
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