В столице временно ограничат движение автотранспорта по улице Жетиген на участке от шоссе Алаш до улицы А. Пушкина. Это связано с проведением ремонтных работ на дорожном полотне.

Когда ограничат движение

Движение на указанном участке будет полностью ограничено в ночное время:

с 21:00 21 августа до 07:00 22 августа;

с 21:00 22 августа до 06:00 23 августа.

Ремонтные работы будут проводиться ночью, чтобы снизить нагрузку на дороги и избежать образования заторов в дневное время.

Что важно знать водителям

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности участников движения и минимизации неудобств на участке установят временные дорожные знаки и указатели.

Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать требования установленных знаков и быть внимательными при проезде и проходе через зону проведения ремонтных работ.