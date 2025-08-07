Улицы в Петропавловске обретают новый облик
В рамках "Таза Казахстан" улица Конституции становится новым центром притяжения.
В рамках концепции "Таза Қазақстан" в городе завершается первый этап масштабной реконструкции улицы Конституции Казахстана — одной из главных транспортных и общественных артерий, передает BAQ.KZ.
Работы стартовали в мае 2025 года, и уже к августу улица заметно изменилась. На участке от улицы Астана до улицы Парковая выполнены следующие работы:
- уложено около 31 000 кв.м брусчатки,
- обновлены инженерные сети,
- модернизирована система уличного освещения,
- установлены современные лавочки,
- завершается строительство сухого фонтана с водяными арками, который станет новым местом притяжения для горожан.
К обновлению улицы активно подключился местный бизнес — рестораны, кофейни и торговые точки вдоль маршрута реконструкции обновляют фасады и вывески, соблюдая единый архитектурный стиль. Это создаёт не только эстетичную, но и более комфортную городскую среду.
Проект реализуется при поддержке городских властей и бизнеса, объединяя усилия ради формирования чистого, удобного и современного пространства для жизни и отдыха.
