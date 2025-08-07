  • 7 Августа, 13:14

Улицы в Петропавловске обретают новый облик

В рамках "Таза Казахстан" улица Конституции становится новым центром притяжения.

Сегодня, 12:29
АВТОР
Акимат Северо-Казахстанской области Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
80
Фото: Акимат Северо-Казахстанской области

В рамках концепции "Таза Қазақстан" в городе завершается первый этап масштабной реконструкции улицы Конституции Казахстана — одной из главных транспортных и общественных артерий, передает BAQ.KZ.

Работы стартовали в мае 2025 года, и уже к августу улица заметно изменилась. На участке от улицы Астана до улицы Парковая выполнены следующие работы:

  • уложено около 31 000 кв.м брусчатки,
  • обновлены инженерные сети,
  • модернизирована система уличного освещения,
  • установлены современные лавочки,
  • завершается строительство сухого фонтана с водяными арками, который станет новым местом притяжения для горожан.

К обновлению улицы активно подключился местный бизнес — рестораны, кофейни и торговые точки вдоль маршрута реконструкции обновляют фасады и вывески, соблюдая единый архитектурный стиль. Это создаёт не только эстетичную, но и более комфортную городскую среду.

Проект реализуется при поддержке городских властей и бизнеса, объединяя усилия ради формирования чистого, удобного и современного пространства для жизни и отдыха.

