Улов на 50 кг обернулся судом для рыбака из Шардары
27 Ноября 2026, 15:54
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27 Ноября 2026, 15:5427 Ноября 2026, 15:54
174Фото: polisia.kz
В Туркестанской области у местного жителя изъяли около 50 кг рыбы, пойманной запрещёнными сетями. Материалы о незаконном лове направили в суд.
Нарушителя поймали на озере Шошкакол недалеко от села Коксу во время совместного рейда полиции Шардаринского района и рыбной инспекции. Разрешительных документов на рыбалку у мужчины не было.
На месте полицейские изъяли надувную лодку, две запрещённые сети длиной по 30 метров и около 50 кг рыбы разных видов.
На рыбака составили административный протокол. Решение по делу примет суд.
В полиции напомнили, что рейды против браконьеров на водоёмах региона продолжатся, и призвали жителей соблюдать природоохранное законодательство.