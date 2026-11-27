В Туркестанской области у местного жителя изъяли около 50 кг рыбы, пойманной запрещёнными сетями. Материалы о незаконном лове направили в суд.

Нарушителя поймали на озере Шошкакол недалеко от села Коксу во время совместного рейда полиции Шардаринского района и рыбной инспекции. Разрешительных документов на рыбалку у мужчины не было.

На месте полицейские изъяли надувную лодку, две запрещённые сети длиной по 30 метров и около 50 кг рыбы разных видов.

На рыбака составили административный протокол. Решение по делу примет суд.

В полиции напомнили, что рейды против браконьеров на водоёмах региона продолжатся, и призвали жителей соблюдать природоохранное законодательство.