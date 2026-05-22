"Ulttyq Ónim – 2026": продукцию 600 казахстанских компаний представили в Астане

В Международном выставочном центре EXPO стартовала ежегодная IX выставка казахстанских производителей "Ulttyq ónim – 2026".

В этом году она стала самой масштабной за всё время проведения. В выставке участвуют 600 товаропроизводителей из всех регионов Казахстана – это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, представители государственных органов и бизнес-сообщества.

На открытии выставки Серик Жумангарин зачитал обращение Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, являющегося ключевым драйвером роста экономики. Государством последовательно реализуется комплекс мер, направленных на поддержку и улучшение условий для бизнеса, расширение деловой активности и укрепление экономического потенциала",

– говорится в обращении Олжаса Бектенова.

Также отмечено, что государство продолжит поддержку предпринимателей и развитие производства.

"В новой Конституции, одним из основополагающих принципов деятельности государства является повышение благосостояния народа, продвижение идеи ответственного, созидательного патриотизма. Отечественные товаропроизводители являются ярким примером реализации этих принципов. Для дальнейшего устойчивого роста предпринимательской активности будет продолжена поддержка производственных инициатив, включая импортозамещение и наращивание экспортного потенциала, внедрение современных технологий и создание новых точек экономического роста в регионах", – подчеркнуто в тексте приветственного слова Премьер-министра.

Отдельно в обращении отмечено, что государство расширяет доступ бизнеса к финансированию и инструментам льготного кредитования. В прошлом году через фонд "Даму" предпринимателям было направлено более 560 млрд тенге государственной поддержки. Благодаря этим мерам охвачено около 13 тысяч проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму кредитов 2,2 трлн тенге. В результате удалось создать почти 15 тысяч новых рабочих мест, увеличить объем производства до 27,7 трлн тенге, а также обеспечить около 2 трлн тенге налоговых поступлений.

Одним из ключевых инструментов развития реального сектора экономики названа программа "Заказ на инвестиции". Её задача – поддержка проектов в отраслях с высокой зависимостью от импорта, а также создание новых производств, ориентированных на внутренний рынок и экспорт. В реализации программы важная роль отводится институтам холдинга "Байтерек" и фонду "Даму".

По словам председателя правления фонда "Даму" Фархата Сарсекеева, для повышения доступности финансирования и поддержки большего числа предпринимателей Фонд «Даму» значительно расширил инструменты гарантирования.

"Также усилил рыночные механизмы поддержки через программы льготного кредитования "Өрлеу" и "Өрлеу-лизинг" для модернизации оборудования предприятий обрабатывающей промышленности, а также запустил программу комплексной поддержки микро- и малого бизнеса в малых городах и селах Іскер аймақ. На базе региональных филиалов Фонда мы создали Единые фронт-офисы по всем программам поддержки бизнеса Холдинга «Байтерек», а для отдаленных районов запускаются мобильные фронт-офисы – специальные микроавтобусы, на которых специалисты будут выезжать в отдаленные районы для консультирования предпринимателей", – отметил Фархат Сарсекеев.

Отдельное внимание уделяется предпринимателям, которые столкнулись с трудностями в работе. Для этого при фонде "Даму" создаются "реабилитационные центры", где бизнес сможет получить финансовую, консультационную и организационную помощь для восстановления своей деятельности и устойчивости.

От имени Правительства Республики Казахстан вице-премьер выразил благодарность отечественным предпринимателям за их вклад в укрепление экономического потенциала и престижа страны. В ходе посещения выставки Серик Жумангарин ознакомился с деятельностью ряда представленных предприятий из различных регионов страны.

Среди них – мебельная фабрика "Феникс" из Павлодара, которая производит школьную мебель, офисные кресла и стулья для социальных и коммерческих объектов. Благодаря государственной поддержке предприятие смогло приобрести новое оборудование, расширить производственные мощности и увеличить количество сотрудников с 15 до 60 человек. Сегодня фабрика выпускает до 60 тысяч стульев, около 40 тысяч единиц школьной мебели и примерно 7 тысяч офисных кресел в год. Продукция поставляется в образовательные учреждения по всей стране.

Также вице-премьер ознакомился с продукцией ТОО "WEC TRADE" из Карагандинской области – первого в Казахстане производителя экологичной бытовой химии на основе растительных компонентов. Компания начала свою деятельность в 2016 году с производства автохимии, а сегодня выпускает безопасную для людей и окружающей среды продукцию, соответствующую принципам устойчивого развития и экологической ответственности.

Отдельно он ознакомился с работой завода очистных сооружений TAZAU – одного из ведущих казахстанских производителей оборудования для внешних инженерных сетей. Предприятие уже более десяти лет реализует проекты в Казахстане и странах СНГ и разрабатывает решения в сфере очистки сточных вод.

Выставка "Ulttyq Ónim – 2026" будет работать в МВЦ EXPO до 24 мая. В течение всех дней здесь пройдут B2B-встречи, панельные сессии, мастер-классы и презентации достижений казахстанского бизнеса.