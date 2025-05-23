23 мая во всех регионах области Улытау состоялись массовые экологические мероприятия в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан". Акции прошли под лозунгом чистоты, бережного отношения к природе и повышения экологической культуры населения, передает BAQ.KZ.

В Жезказгане волонтёры и молодёжные организации раздавали горожанам информационные буклеты с советами по экологичному образу жизни: сортировке отходов, экономии ресурсов и поддержанию чистоты в общественных местах.

В городе Сатпаев прошёл открытый урок в Индустриальном колледже под названием "Біздің мақсат – Таза Қазақстан". Студентам рассказали о важности охраны окружающей среды и личной ответственности за её сохранение.

В Жанааркинском районе участники акции "Ардағым – ардагерім" помогли пожилым жителям и ветеранам, убрав мусор во дворах. Старшее поколение поблагодарило молодежь за заботу и внимание.

Жители Каражала и Улытауского района вышли на уборку улиц, скверов и парков. Также были ликвидированы стихийные свалки, мусор вывезен на специализированные полигоны.

С 5 апреля по 31 мая по всей области действует весенний двухмесячник по благоустройству. За это время в акциях приняли участие более 33 тысяч человек и свыше 1 200 организаций. Было привлечено 558 единиц спецтехники, вывезено почти 3 тысячи тонн мусора, очищено свыше 5,7 тысячи гектаров и высажено более 10 тысяч деревьев.

Экологическая кампания в Ұлытау продолжает объединять жителей области вокруг идеи чистой и здоровой окружающей среды.