Рыспеков уточнил, что одной из причин миграции остаётся состояние социальной инфраструктуры, которая долгое время требовала обновления.
В Улытауской области зафиксировано отрицательное сальдо миграции – минус 3 тысячи человек за год. При этом рождаемость по-прежнему превышает смертность. О ключевых причинах оттока населения и предпринимаемых мерах рассказал аким региона Дастан Рыспеков на пресс-конференции в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам акима, снижение численности населения связано не с падением рождаемости как таковой, а главным образом с миграцией в крупные города.
"Рождаемость у нас остаётся выше смертности. Но отрицательное сальдо миграции – минус 3 тысячи человек – влияет на общую динамику", – подчеркнул Рыспеков.
Он отметил, что тенденция характерна для большинства малых регионов страны, откуда молодёжь уезжает ради образования и новых специальностей.
"Многие стремятся в мегаполисы – Астану, Алматы. Люди хотят получать современные IT-профессии, гуманитарные и инженерные специальности. Это естественный процесс", – пояснил аким.
Рыспеков также указал, что одной из причин миграции остаётся состояние социальной инфраструктуры, которая долгое время требовала обновления.
"То, что разрушалось 25 лет, невозможно восстановить за один год. Но за последние два-три года мы построили и отремонтировали множество социальных, спортивных и образовательных объектов. Работа продолжается", – сказал он.
Глава региона добавил, что в области реализуются программы по привлечению населения из трудоизбыточных областей, а также создаются условия, чтобы молодёжь возвращалась после обучения.
"Я сам когда-то уезжал, получил опыт и вернулся. Уверен, многие наши студенты тоже вернутся в Улытау", – отметил Рыспеков.
