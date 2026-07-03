Умер известный казахстанский писатель и журналист Жанузак Аязбеков

На 76-м году жизни скончался известный казахстанский писатель, публицист, представитель Союза писателей Казахстана по Костанайской области, почетный журналист Казахстана Жанузак Аязбеков.

О его смерти сообщило Министерство культуры и информации РК, выразив соболезнования родным, близким, коллегам и читателям.

Жанузак Аязбеков посвятил свою жизнь развитию казахстанской журналистики и литературы. Трудовую деятельность он начал в Костанайском областном комитете по телевидению и радиовещанию, а затем многие годы работал в региональных СМИ, занимая ответственные должности.

В министерстве отметили, что его профессионализм, многолетний опыт и вклад в развитие отечественной журналистики и духовной сферы всегда высоко ценились.

"Светлый образ Жанузака Аязбекова, его достойный жизненный путь и богатое творческое наследие навсегда останутся в памяти народа", – говорится в сообщении ведомства.