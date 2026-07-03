Умер известный казахстанский писатель и журналист Жанузак Аязбеков
О кончине почетного журналиста Казахстана сообщили в Министерстве культуры и информации.
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На 76-м году жизни скончался известный казахстанский писатель, публицист, представитель Союза писателей Казахстана по Костанайской области, почетный журналист Казахстана Жанузак Аязбеков.
О его смерти сообщило Министерство культуры и информации РК, выразив соболезнования родным, близким, коллегам и читателям.
Жанузак Аязбеков посвятил свою жизнь развитию казахстанской журналистики и литературы. Трудовую деятельность он начал в Костанайском областном комитете по телевидению и радиовещанию, а затем многие годы работал в региональных СМИ, занимая ответственные должности.
В министерстве отметили, что его профессионализм, многолетний опыт и вклад в развитие отечественной журналистики и духовной сферы всегда высоко ценились.
"Светлый образ Жанузака Аязбекова, его достойный жизненный путь и богатое творческое наследие навсегда останутся в памяти народа", – говорится в сообщении ведомства.
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