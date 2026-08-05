Умер известный казахстанский режиссер Ардак Амиркулов

Ушел из жизни известный казахстанский кинорежиссер Ардак Амиркулов. Соболезнования в связи с его смертью выразило Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

В ведомстве отметили, что Ардак Амиркулов посвятил всю свою жизнь развитию отечественного кинематографа и внес неоценимый вклад в становление национального киноискусства.

«Талантливый режиссер, выдающийся педагог и наставник, он оказал огромное влияние на формирование нескольких поколений кинематографистов», – говорится в сообщении министерства.

Ардак Амиркулов является автором известных фильмов «Гибель Отрара», «Абай», «Прощай, Гульсары!» и других картин, вошедших в золотой фонд казахстанского кино.

Его работы отличались глубоким осмыслением истории страны, духовных ценностей народа и человеческих судеб, благодаря чему получили признание зрителей и профессионального сообщества.

В Министерстве культуры и информации подчеркнули, что светлая память о режиссере и его вклад в развитие казахстанской культуры и кино навсегда останутся в истории страны.

Редакция BAQ.KZ выражает искренние соболезнования родным и близким Ардака Амиркулова, его коллегам, ученикам и всем, кто знал и ценил его творчество. Светлая память.