Умер легендарный актер и мастер боевых искусств Чак Норрис
Актер сыграл десятки ролей в кино и на телевидении.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В возрасте 86 лет скончался американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. О его смерти 20 марта сообщила семья артиста, передает BAQ.KZ.
По информации родственников, Норрис ушел из жизни 19 марта. Обстоятельства смерти не раскрываются — близкие попросили уважать их право на частную жизнь, отметив, что актер находился рядом с семьей и скончался спокойно.
В заявлении семья подчеркнула, что для всего мира он был символом силы, известным актером и мастером боевых искусств, а для них — любящим мужем, отцом и дедушкой.
Чак Норрис умер на Гавайях. За более чем 50-летнюю карьеру он сыграл десятки ролей в кино и на телевидении, став одним из самых узнаваемых героев боевиков конца XX века.
Широкую известность ему принес фильм Путь дракона, где он снялся вместе с Брюс Ли. Среди других известных работ — «Без вести пропавшие», «Кодекс молчания», «Отряд «Дельта», а также телесериал Крутой Уокер: правосудие по-техасски.
Актер оставил значительный след в мировой киноиндустрии и вдохновил миллионы зрителей по всему миру.
