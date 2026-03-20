В возрасте 86 лет скончался американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. О его смерти 20 марта сообщила семья артиста, передает BAQ.KZ.

По информации родственников, Норрис ушел из жизни 19 марта. Обстоятельства смерти не раскрываются — близкие попросили уважать их право на частную жизнь, отметив, что актер находился рядом с семьей и скончался спокойно.

В заявлении семья подчеркнула, что для всего мира он был символом силы, известным актером и мастером боевых искусств, а для них — любящим мужем, отцом и дедушкой.

Чак Норрис умер на Гавайях. За более чем 50-летнюю карьеру он сыграл десятки ролей в кино и на телевидении, став одним из самых узнаваемых героев боевиков конца XX века.

Широкую известность ему принес фильм Путь дракона, где он снялся вместе с Брюс Ли. Среди других известных работ — «Без вести пропавшие», «Кодекс молчания», «Отряд «Дельта», а также телесериал Крутой Уокер: правосудие по-техасски.

Актер оставил значительный след в мировой киноиндустрии и вдохновил миллионы зрителей по всему миру.