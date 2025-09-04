Итальянский дизайнер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщает издание Repubblica. В последние дни жизни он проходил реабилитацию дома после госпитализации, которая держалась в секрете до последнего момента, передает BAQ.KZ.

По информации СМИ, Армани не мог самостоятельно посещать показы, однако продолжал следить за репетициями через Facetime, проверяя образы и давая наставления сотрудникам.

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия. В детстве пережил бомбежки во время Второй мировой войны, получил ранение и провел в больнице 40 дней. В 1949 году семья переехала в Милан, где в 1953 году Армани окончил среднюю школу и поступил на медицинский факультет Миланского университета, но через три года бросил учебу.

После службы в армии в 1957 году он начал карьеру в универмаге La Rinascente, оформляя витрины и работая закупщиком. В середине 1960-х Армани познакомился с архитектором Серджио Галеотти, который стал его деловым партнером и спутником жизни. В 1964 году дизайнер перешел в модный дом Nino Cerruti, где до 1970 года отвечал за дизайн мужской линии Hitman.

В 1973 году Армани и Галеотти открыли собственный бизнес, консультируя крупные бренды, а в 1975 году основали компанию Giorgio Armani SpA, изначально ориентированную на мужскую одежду. Уже с 1976 года бренд стал выпускать коллекции и для женщин.

Широкую известность Армани приобрел в 1980 году, создав костюмы для Ричарда Гира в фильме Американский жиголо. С тех пор его одежду выбирают многие голливудские звезды. В 1989 году дизайнер открыл первый ресторан и кафе Emporio Armani, а к концу 1990-х годов под его брендом работало более двух тысяч магазинов по всему миру с годовым оборотом около двух миллиардов долларов.

В 2002 году Армани стал послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Его компания сегодня представлена в более чем 50 странах мира.

Армани был удостоен множества наград, включая орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1985), Почетный легион Франции (2008) и Большой крест ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2021).