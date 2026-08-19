Умер заслуженный артист Казахской ССР Эдуард Мальбеков

Ушел из жизни заслуженный артист Казахской ССР, известный артист балета, хореограф и педагог Эдуард Мальбеков. Соболезнования его родным, близким, коллегам и ученикам выразило Министерство культуры и информации Казахстана, передает BAQ.KZ.

Эдуард Мальбеков посвятил свою жизнь искусству и внес значительный вклад в становление и развитие казахстанского балета.

За годы творческой карьеры он исполнил ведущие партии в классических и национальных постановках. Среди них – «Спартак», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Легенда о любви» и «Кармен-сюита».

Значительную часть своей профессиональной жизни Эдуард Мальбеков посвятил хореографическому образованию и педагогической работе.

Он воспитал несколько поколений артистов и сформировал собственную творческую школу. Многие его ученики сегодня представляют казахстанское балетное искусство как в стране, так и за рубежом.

В Министерстве культуры и информации отметили его высокий профессионализм, требовательность, преданность искусству и особое отношение к ученикам.

«Светлый образ Эдуарда Жабашевича, его достойный жизненный путь и значительный вклад в национальную культуру навсегда останутся в памяти родных, коллег, учеников и всех ценителей искусства», – говорится в сообщении ведомства.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Мальбекова, его коллегам и ученикам.