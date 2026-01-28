Об этом сообщили в Национальном русском театре драмы им. М. Лермонтова, передает BAQ.KZ.

– Горькая весть пришла сегодня — умер старейшина нашего театра, заслуженный деятель РК Анатолий Креженчуков.



Артист давно и тяжело болел, но мы до последней минуты надеялись, что внутренние резервы, природное жизнелюбие помогут побороть недуг....

Увы, человеческие возможности не безграничны, – говорится в сообщении на официальной странице театра в Instagram.

По информации театра, творческая биография Анатолия Креженчукова началась в 1973 года, когда по окончании актерского факультета института искусств имени Курмангазы он поступил на службу в Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова. Сразу по зачислении в труппу был назначен на роль Кузьмы Балясникова в спектакле по пьесе А. Арбузова "Сказки старого Арбата".



За 40 с лишним лет служения "русской драме" Анатолий Креженчуков воплотил более сотни ярких образов. Это Дон Хуан в "Чудесах преображения" Лопе де Вега, доктор Макаров в "Варварах" М. Горького, Городулин в "На всякого мудреца довольно простоты" А. Островского, Курман Ахметов в "Снегах метельных" И. Щеголихина, Хардейкер в "Скандальных происшествиях с мистером Кэтлом и миссис Мун" Дж. Пристли, генерал де Люмес в "Тиле" Г. Горина, Пыщик в "Вишнёвом саду" А. Чехова… Новое поколение театралов, конечно же, запомнит Анатолия Николаевича Городничим в "Ревизоре".

Широкую известность актер получил за роль Андрея Платонова в популярном казахстанском телесериале "Перекресток".







