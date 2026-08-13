Умереть по своим правилам: казахстанцы теперь могут заранее выбрать кремацию через eGov

На eGov появилась новая услуга, которая позволяет казахстанцам ещё при жизни официально зафиксировать своё решение о кремации после смерти. При необходимости ранее оформленное волеизъявление можно отозвать. Чтобы оформить документ, нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу «Регистрация прижизненного волеизъявления на кремацию», заполнить электронный запрос и подписать его ЭЦП.

После обработки заявки уведомление появится в личном кабинете. Услуга доступна круглосуточно, за исключением технических перерывов. Оформить через eGov можно не только согласие на кремацию, но и его последующий отзыв. Документ может понадобиться после смерти человека. В информации об услугах крематория в Алматы указано, что при отсутствии прижизненного волеизъявления в проведении кремации могут отказать. Сама процедура стоит 240 тысяч тенге. В эту сумму не входят подготовка тела, транспортировка, урна и сопровождение. Гроб для кремации обойдётся минимум в 30 тысяч тенге, ещё от 30 тысяч стоит урна для праха.

При этом есть важный нюанс: заранее оформленное согласие ещё не означает, что кремация обязательно состоится. Оплату проводят уже после смерти человека. Что произойдёт, если родственники откажутся оплачивать процедуру, в информации на eGov не уточняется. В то же время крематорий указывает, что прижизненное волеизъявление имеет приоритет перед мнением родственников. Для таких случаев рекомендуют также оформить документ у нотариуса и заранее назначить исполнителя воли.

Крематорий в Алматы построили ещё в 2021 году, а на баланс города передали в 2025-м. На его строительство потратили 1,5 млрд тенге. Официальное открытие состоялось только в конце апреля 2026 года.