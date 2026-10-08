Умерла пенсионерка, чье выселение вызвало протесты в Испании

87-летняя Марикармен Абаскаль из Мадрида умерла в больнице после того, как ее выселение из квартиры вызвало массовые протесты в Испании. Абаскаль прожила в этой квартире около 70 лет и платила за нее 500 евро в месяц. После смены владельца недвижимости в 2018 году арендную плату повысили до уровня, который превышал ее пенсию. 23 сентября женщину выселили по действующему судебному решению.

Вокруг дома собрались многочисленные противники выселения. Полиция разогнала протестующих, а медики доставили Абаскаль в больницу. Тогда сообщалось, что ее жизни ничего не угрожало. 28 сентября представители пенсионерки договорились с владельцами жилья о новом восьмилетнем договоре аренды. Плата составила около 410 евро в месяц — примерно треть ее пенсии. Несмотря на это, протесты продолжились.

История Абаскаль стала одним из символов жилищного кризиса в Испании. На фоне протестов и политических разногласий вокруг реформы рынка жилья премьер-министр Педро Санчес объявил о досрочных парламентских выборах, которые назначены на 29 ноября. Предложенная правительством жилищная реформа предусматривает строительство социального жилья, ограничения на выселение арендаторов и дополнительные меры для увеличения предложения долгосрочной аренды. Правоцентристская оппозиция выступила против инициативы Санчеса.