«Умную» систему теплоснабжения внедрят в Алматы к декабрю

«Умную» систему теплоснабжения с применением искусственного интеллекта в Алматы планируют полностью внедрить к декабрю 2026 года.

Новая система будет работать на основе онлайн-анализа данных и позволит в режиме реального времени выявлять утечки, определять проблемные участки и дистанционно отключать поврежденные участки сетей. Это поможет снизить потери тепла и воды и ускорить реагирование на аварии.

Параллельно в городе продолжается цифровизация коммунальной инфраструктуры. Системы SCADA и ЛЭРС обеспечивают дистанционный контроль работы объектов теплоснабжения и автоматизированный сбор данных с приборов учета, что повышает точность управления и надежность системы.

Отдельно ведется модернизация газовой инфраструктуры: в 2026 году запланирована реконструкция 13,5 км газопроводов, 10 шкафных газорегуляторных пунктов и 16 единиц электрохимической защиты, а также продолжится подключение новых абонентов к газоснабжению.