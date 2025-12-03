Арсенал ДП города Шымкент пополнился современными дронами, предназначенными для эффективного патрулирования в ночное время, передает BAQ.KZ.

Беспилотники оснащены мощными фарами, ночной видеосъемкой и голосовыми оповещениями, что позволяет контролировать темные участки города. Благодаря этому техника помогает предотвращать инциденты и своевременно выявлять нарушения. Дроны демонстрируют высокую эффективность.

К примеру, за последние 5 дней с их помощью удалось выявить более 50 нарушений, от несоблюдения правил дорожного движения до правонарушений в общественных местах.

Кроме того, беспилотники способны сопровождать транспорт нарушителей, позволяя отслеживать их маршрут вплоть до прибытия экипажа. Использование таких технологий усиливает ночной контроль и позволяет полицейским быстрее реагировать на происходящее.