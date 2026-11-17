Камеры с искусственным интеллектом, интеллектуальные транспортные системы, цифровые двойники и автоматизированные коммунальные сети постепенно меняют облик казахстанских городов. Современные технологии помогают контролировать дорожное движение, выявлять неисправности, следить за безопасностью и ускорять работу городских служб. Какие цифровые решения уже внедрены в Казахстане и как они влияют на повседневную жизнь горожан, разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Как технологии меняют управление городами

Ещё несколько лет назад цифровизация городской инфраструктуры ассоциировалась преимущественно с электронными услугами и камерами видеонаблюдения. Сегодня возможности технологий значительно шире.

Современные системы способны анализировать транспортные потоки, отслеживать состояние инженерных сетей, контролировать потребление ресурсов и передавать информацию городским службам в режиме реального времени.

В основе концепции Smart City лежит объединение различных городских систем в единую цифровую среду. Камеры, датчики, светофоры, коммунальное оборудование и электронные сервисы обмениваются информацией, помогая специалистам быстрее принимать решения.

В Казахстане развитие умных городов охватывает общественную безопасность, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную сферу и государственное управление.

При этом темпы цифровизации различаются. Крупные мегаполисы внедряют комплексные технологические решения, тогда как в отдельных регионах ещё формируется необходимая инфраструктура.

Астана внедряет искусственный интеллект в городскую инфраструктуру

Столица активно развивает интеллектуальное видеонаблюдение и цифровые сервисы для населения.

По информации акимата, в единую систему интегрировано более 60 тысяч камер видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта. Система поддерживает свыше 35 сценариев видеоаналитики.

Алгоритмы помогают обнаруживать задымление, признаки возгорания, оставленные предметы, драки и другие потенциально опасные ситуации.

Главное преимущество интеллектуального видеонаблюдения заключается в возможности оперативно выявлять происшествия и передавать сигналы ответственным службам.

Важную роль в цифровизации столицы играет ситуационный центр, объединяющий информацию из различных городских систем.

Параллельно развиваются электронные платформы для взаимодействия населения с государственными и коммунальными службами.

Через iKomek 109, Smart Astana и другие сервисы жители могут сообщать о проблемах с освещением, благоустройством, дорогами и коммунальной инфраструктурой.

За 2025 год контакт-центр iKomek 109 обработал около 2,5 миллиона обращений. По информации акимата, 83% вопросов удалось решить с первого звонка.

Приложение Smart Astana объединяет более 70 городских сервисов, позволяя жителям получать необходимую информацию и пользоваться электронными услугами.

Алматы создаёт цифровую копию городской инфраструктуры

В Алматы цифровизация затронула одну из наиболее сложных сфер городского хозяйства – инженерные коммуникации.

Город развивает проект цифрового двойника, который позволит объединить информацию о коммунальных сетях, техническом состоянии объектов и нагрузке на инфраструктуру.

Виртуальная модель поможет специалистам анализировать состояние коммуникаций, планировать ремонтные работы и учитывать существующие сети при строительстве новых объектов.

Особое внимание уделяется внедрению автоматизированных систем диспетчерского управления SCADA и интеллектуальных приборов учёта.

Такие решения позволяют дистанционно контролировать работу оборудования, получать информацию о расходе ресурсов и своевременно выявлять отклонения.

Пилотной территорией выбран микрорайон Жас Канат. Здесь предусмотрена инвентаризация и оцифровка инженерных коммуникаций. Полноценную интеграцию системы планируют провести в 2027 году.

Ещё одно направление связано с модернизацией общественного транспорта.

В 2026-2027 годах в Алматы предусмотрена установка электронных табло на 1 188 остановках.

В перспективе транспортную систему планируют объединить с цифровым двойником города. Это позволит анализировать дорожную обстановку, оценивать загруженность улиц и совершенствовать управление транспортными потоками.

Умные технологии помогают управлять дорожным движением

Рост числа автомобилей усиливает нагрузку на транспортную инфраструктуру казахстанских городов.

Одним из инструментов решения проблемы становятся интеллектуальные транспортные системы.

Они позволяют собирать информацию о движении автомобилей, анализировать загруженность перекрёстков и корректировать работу светофоров при наличии соответствующего оборудования.

В отличие от традиционных светофоров, работающих по заранее установленному расписанию, адаптивные системы способны изменять продолжительность сигналов с учётом транспортного потока.

Такие технологии помогают эффективнее распределять движение на перекрёстках и сокращать время ожидания при определённых дорожных условиях.

Цифровизация также затрагивает общественный транспорт.

Электронные табло и системы спутникового мониторинга позволяют отслеживать движение автобусов и информировать пассажиров о времени прибытия.

Для городских служб подобные решения открывают дополнительные возможности анализа маршрутов, соблюдения графиков и распределения транспортной нагрузки.

Однако эффективность интеллектуальных систем зависит не только от программного обеспечения. Необходимы качественная дорожная инфраструктура, развитие общественного транспорта и согласованная работа городских служб.

Цифровизация охватывает регионы Казахстана

Внедрение Smart City постепенно выходит за пределы Астаны и Алматы.

В Шымкенте расширяется использование электронных услуг, систем видеонаблюдения и цифровых инструментов управления городской инфраструктурой.

По опубликованной информации городского управления цифровизации, показатель развития Smart City увеличился с 76% до 82%.

В городе сообщили о переводе 103 социальных услуг в онлайн-формат, установке 3 100 камер видеонаблюдения и подключении 161 школы к высокоскоростному интернету.

В Акмолинской области принята стратегия развития умных городов на 2026-2030 годы.

Она предусматривает развитие цифровой инфраструктуры, внедрение интеллектуальных транспортных систем, автоматизацию коммунального хозяйства и использование современных технологий мониторинга.

Отдельное внимание уделяется интернету вещей – технологии, позволяющей устройствам и датчикам самостоятельно передавать информацию.

С её помощью можно контролировать работу уличного освещения, отслеживать расход коммунальных ресурсов и получать сведения о техническом состоянии оборудования.

Вместе с тем часть региональных инициатив пока находится на стадии планирования. Для полноценного внедрения потребуется модернизация существующих систем и развитие цифровой инфраструктуры.

Может ли искусственный интеллект предупреждать коммунальные аварии

Одна из наиболее перспективных сфер применения цифровых технологий – жилищно-коммунальное хозяйство.

Изношенные трубопроводы, перебои с теплоснабжением и повреждения инженерных коммуникаций ежегодно создают трудности для жителей городов.

Автоматизированные системы мониторинга способны помочь коммунальным предприятиям выявлять технические отклонения до возникновения серьёзных аварий.

Специальные датчики фиксируют давление в трубопроводах, температуру, расход воды и другие параметры.

При обнаружении отклонений система передаёт предупреждение диспетчеру, который может направить специалистов для проверки оборудования.

Интеллектуальные приборы учёта также позволяют дистанционно получать показания и анализировать потребление ресурсов.

Подобные технологии сокращают необходимость ручного сбора информации и помогают коммунальным службам точнее оценивать состояние инфраструктуры.

Однако цифровые инструменты не заменяют физическую модернизацию сетей. Их эффективность напрямую зависит от технического состояния оборудования и своевременного проведения ремонтных работ.

Какие риски сопровождают развитие умных городов

Расширение цифровой инфраструктуры открывает новые возможности, одновременно повышая требования к информационной безопасности.

Камеры видеонаблюдения, электронные сервисы и интеллектуальные приборы ежедневно обрабатывают большие объёмы информации.

Часть сведений связана с персональными данными граждан, что требует надёжной защиты от несанкционированного доступа.

Не менее важна совместимость цифровых платформ.

Когда транспортные системы, коммунальные службы и городские сервисы работают независимо, обмен информацией между ними усложняется.

Для эффективного управления необходимо объединять существующие решения, обеспечивать техническое сопровождение и устанавливать единые требования к безопасности.

Ещё один вопрос касается оценки результатов цифровизации.

Количество установленных камер, датчиков и электронных табло не всегда отражает реальные изменения в качестве городской среды.

Гораздо важнее, насколько быстро устраняются коммунальные аварии, сокращается время реагирования экстренных служб и повышается удобство общественного транспорта.

Каким будет умный город будущего

Развитие Smart City постепенно меняет подход к управлению городской инфраструктурой Казахстана.

Астана расширяет применение искусственного интеллекта и цифровых сервисов, Алматы создаёт виртуальную модель инженерных коммуникаций, а региональные центры внедряют собственные технологические решения.

В перспективе объединение транспортных, коммунальных и информационных систем позволит городским службам эффективнее распределять ресурсы и планировать развитие инфраструктуры.

Однако главная цель цифровизации заключается не в количестве установленных устройств.

Для жителей результат должен выражаться в доступных услугах, стабильной работе коммунальных сетей, удобном транспорте и безопасной городской среде.

Именно способность современных технологий решать повседневные проблемы определит, насколько успешным окажется развитие умных городов Казахстана.