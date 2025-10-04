На панельной сессии в рамках Digital Bridge 2025 партнер Urban Living, директор по развитию городских пространств Риккардо Марини рассказал о ключевых проблемах внедрения технологий в городскую среду и подчеркнул роль человека в цифровых экосистемах, передает BAQ.kz

Он отметил, что успешная цифровизация требует грамотного использования ИИ и других инструментов, а не слепого доверия технологиям.

"ИИ хорош, но он сам по себе ничего не умеет. Мы, люди, должны его учить и понимать, как применять. Если технологии не помогают сделать людей счастливее, если они не улучшают жизнь горожан, значит, задача провалена", — подчеркнул эксперт.

Риккардо Марини пояснил, что именно человеческий фактор делает использование технологий эффективным. Он обратил внимание на необходимость критического мышления и ответственности при работе с данными и цифровыми инструментами.

"Технологии должны быть инструментом в руках человека, а не наоборот. Мы не можем полагаться на системы слепо и ждать, что они сами примут правильные решения. Важно понимать, как они работают, выявлять ошибки, проверять результаты и использовать данные рационально. Только тогда цифровизация будет действительно полезной и направленной на улучшение жизни людей", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что основная цель цифровизации и внедрения ИИ - улучшение жизни людей, а не слепое внедрение технологий или демонстрация возможностей систем.