В Алматинской области завершилась активная фаза подготовки к летнему туристическому сезону. Главный акцент в этом году — безопасность отдыхающих и внедрение цифровых технологий, включая системы на базе искусственного интеллекта, передаёт BAQ.KZ.

По данным акимата, в регионе оборудовано 120 официальных пляжей, все они взяты под круглосуточный контроль. Помимо дежурных спасателей и систем оповещения, впервые на пляжах начали использовать камеры видеонаблюдения с ИИ. Эти устройства способны в режиме реального времени распознавать потенциально опасные действия — например, если отдыхающий заплыл за буйки или долгое время находится в воде в нестабильном положении.

Сигналы с камер мгновенно передаются в Центр оперативного реагирования ДЧС Алматинской области, что позволяет реагировать на инциденты без промедления и значительно повышает уровень безопасности.

Как отметил руководитель Управления туризма региона Куаныш Мирамбекулы:

"Только в прошлом году Конаев и его окрестности приняли свыше 1,5 млн туристов. В этом сезоне мы ожидаем не менее 2 млн. Мы активно развиваем инфраструктуру, внедряем цифровые решения и делаем всё, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и безопасно".

Одним из главных центров притяжения для туристов по-прежнему остаётся Капшагайское водохранилище, которое теперь встречает отдыхающих на новом уровне — с усиленной защитой и сервисом.