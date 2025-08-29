В эпоху цифровой трансформации столица Казахстана становится настоящей лабораторией инноваций. В центре внимания — международная компания Presight AI, входящая в технологический холдинг G42 (ОАЭ), которая совместно с акиматом реализует проект Smart City. Интеллектуальные системы, предиктивная аналитика, суперкомпьютер и R&D-центр — всё это формирует цифровую экосистему Астаны. Как именно создаются "умные" решения, влияющие на транспорт, безопасность, энергетику и экологию мегаполиса, узнала корреспондент BAQ.KZ.

Что такое Presight AI и как она работает в Астане

Presight AI — это не просто поставщик технологий, а ключевой партнёр столицы в цифровом развитии. Компания строит экосистему, в которой данные становятся основой для принятия решений и повышения качества городской жизни.

"Presight AI — это международная технологическая компания, входящая в холдинг G42. В Астане мы выступаем технологическим партнёром акимата в рамках флагманского проекта Smart City", – пояснили в компании.

Инфраструктура и технологии

Центр силы Presight AI в Астане — это дата-центр нового поколения, соответствующий стандарту TIER III и национальным требованиям ИКТ-безопасности. На его базе функционируют ситуационные центры для экстренных служб и ЖКХ, а также интеллектуальная платформа управления городской инфраструктурой.

"Мы используем технологии больших данных, машинного обучения и предиктивной аналитики. Это позволяет интегрировать интеллектуальные сервисы в городскую систему и сделать её максимально эффективной", – отмечают специалисты компании.

Где применяются "умные" решения

Сегодня Presight AI работает сразу в нескольких стратегических направлениях. В сфере транспорта компания внедряет системы мониторинга движения и снижения аварийности.

В области общественной безопасности — цифровые решения для защиты школ, жилых районов и общественных пространств.

В ЖКХ и энергетике — технологии умного управления ресурсами и освещением.

В экологии — инструменты контроля качества воздуха и анализа отходов.

В государственном управлении — аналитические платформы и ситуационные центры, помогающие принимать оперативные решения.

"Мы создаём интеллектуальные системы, которые позволяют не только реагировать на вызовы, но и прогнозировать их", – подчеркнули в Presight AI.

Центр разработки и взаимодействие с партнёрами

Региональный офис компании расположен в МФЦА. Именно здесь формируется команда из казахстанских специалистов, работающих над исследованиями и разработками, а также аналитикой для Smart City.

"До 60% работ в рамках проекта выполняют местные IT-компании. Это даёт возможность не только локализовать решения, но и стимулировать развитие национальной цифровой индустрии", – сообщили представители компании.

Кроме того, Presight активно взаимодействует с университетами, участвует в форумах и образовательных проектах, формируя профессиональную экосистему и привлекая молодых специалистов.

Ключевые проекты

Среди реализованных инициатив в столице — запуск суперкомпьютерного кластера, крупнейшего в регионе, который открывает новые горизонты в науке, ИИ и высокопроизводительных вычислениях.

"Мы также развиваем совместное предприятие с фондом "Самрук-Қазына" для внедрения цифровых платформ и AI-решений в стратегических отраслях экономики", – отметили в Presight AI.

Как измеряется эффективность

Эффективность работы технологий оценивается через сокращение времени реагирования экстренных служб, снижение количества нарушений, повышение безопасности и доверия граждан к городской инфраструктуре.

"Главный показатель — это ощутимые изменения в жизни людей, когда технологии делают город комфортнее и безопаснее", – подчеркнули в компании.

В ближайшие 3–5 лет Presight AI планирует масштабировать проект Smart City, интегрируя новые городские сервисы в единую интеллектуальную экосистему. Казахстанский офис станет хабом для Центральной Азии, откуда компания будет выходить на рынок Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и других стран региона.

"Наше стратегическое направление — развитие R&D-центра в Казахстане, участие в глобальных проектах Presight и внедрение ИИ в производство, энергетику и логистику", – заявили в компании.

Использование мощностей национального суперкомпьютера позволит создавать на территории Казахстана полноценные AI-сервисы — от прогнозной аналитики до цифровых двойников и интеллектуальных платформ.