«Умный протекционизм»: эксперты оценили курс Казахстана на поддержку отечественных производителей

Поддержка отечественных товаропроизводителей становится одним из заметных направлений экономической политики Казахстана. Эксперты связывают происходящие изменения с расширением закупок местной продукции, офтейк-контрактов, локализацией производств и запуском Реестра ОТП, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как пишет Telegram-канал POVestka, с февраля 2024 года вопрос поддержки отечественных товаропроизводителей поднимался на заседаниях Правительства более 30 раз. В публикации отмечается, что меры охватывают льготное финансирование, государственные закупки, развитие промышленной кооперации и привлечение казахстанских поставщиков.

По данным источника, за прошлый год объем закупок у ОТП через Фонд «Самрук-Қазына» увеличился почти вдвое и достиг 2,17 трлн теңге. Было оформлено более 8,9 тыс. договоров с 2 283 отечественными товаропроизводителями. За полугодие подписано свыше 3,8 тыс. договоров – на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще одним элементом новой системы в публикации называют Реестр казахстанских товаропроизводителей.

Политический аналитик по Казахстану и Центральной Азии, экономист Расул Коспанов считает, что государственные инвестиции все активнее используются не только для обновления инфраструктуры, но и для развития промышленности.

«При Бектенове отдельные инструменты поддержки бизнеса постепенно складываются в единую промышленную политику. Ее главный принцип: государство должно быть не только регулятором, но и крупнейшим заказчиком производителей. Казахстан сегодня движется по пути “умного протекционизма”: идет увеличение закупок казахстанской продукции, активная локализация производств, а Реестр ОТП должен отсекать псевдопроизводителей», – отметил Коспанов.

Офтейк-контракты и гарантированный спрос

По данным, которые приводит Коспанов, в 2025 году объем долгосрочных договоров и офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями превысил 2,3 трлн теңге, а совокупный объем контрактов в госзакупках, «Самрук-Қазына» и у недропользователей достиг 596 млрд теңге.

В качестве одного из примеров эксперт приводит карагандинский завод Kaz-metiz. По его данным, после получения долгосрочных контрактов предприятие увеличило выпуск стальной проволоки и стальных канатов более чем на 7,3 тыс. тонн.

Коспанов связывает формирующуюся систему с несколькими инструментами: офтейк-контрактами, приоритетом отечественных компаний в закупках, локализацией производства и Реестром отечественных товаропроизводителей. По его мнению, государство в такой модели выступает не только регулятором, но и крупным заказчиком для собственной промышленности.

Что говорят предприниматели

Представитель регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области Ефим Третьяк также положительно оценивает усиление требований к компаниям, претендующим на меры поддержки.

«В последние годы Премьер делает упор на поддержку отечественного производства, предприятий, которые имеют реальные мощности и создают добавленную стоимость внутри страны. Положительно оцениваю ввод Реестра ОТП, где один из главных критериев – доказать, что ты действительно выпускаешь продукцию. Да, требования жесткие. Но они нацелены на качество и в дальнейшем упрощают доступ к господдержке», - сказал Третьяк.

При этом предприниматель обращает внимание, что в предыдущие годы небольшим производителям было сложнее конкурировать. В публикации POVestka также отмечается, что сейчас бизнесу доступны инструменты холдинга «Байтерек», Банка развития Казахстана, Qazaqstan Investment Corporation и Экспортно-кредитного агентства.

С чем эксперты сравнивают казахстанский подход

Расул Коспанов сравнивает нынешний подход Казахстана с отдельными элементами промышленной политики послевоенной Франции и Малайзии в 2011–2018 годах. По его оценке, в этих странах государственная политика также была связана с поддержкой национальной промышленности, локализацией и привлечением местных поставщиков.

Говоря о Казахстане, аналитик отдельно указывает на требования к ТШО, КПО и NCOC увеличивать закупки казахстанской продукции, расширять локализацию и участие местных предприятий в цепочках поставок. Реестр ОТП при этом рассматривается им как механизм, который должен ограничить доступ к поддержке для псевдопроизводителей.

По мнению Коспанова, поддержка отечественного производителя должна сопровождаться требованиями к качеству, уровню локализации и эффективности. Сам проводимый курс аналитик характеризует как «умный протекционизм».