На днях в Семее презентовали проект новой мечети и определили место для её постройки в районе Аксай, который станет современным административным "анклавом" областного центра. Также известно, как будет выглядеть подарок Мангистауской области - Дом дружбы. Стройка раскинется на 1000 гектаров, которые раньше были прииском для поисковиков и археологов любителей. Здесь находили золото, курганы и бронзовые наконечники. Скоро эту землю застроят новоделами и социальными строениями. Когда начнётся строительство, какие работы здесь планируют в первую очередь, и что может помешать Аксаю стать архитектурным "золотом", в виртуальной экскурсии корреспондента BAQ.KZ.

Городские мечты

Строительство нового района Семей Смарт Сити объясняется двумя главными причинами: наращивание новых квадратных метров жилья и обновление социально-культурной инфраструктуры. Так, Семею давно нужны новый театр, Дом дружбы, стадион, филармония, конгресс-холл, спортивные площади и многое другое.

Некогда столичный архитектор и первый аким области Абай Нурлан Уранхаев пытался втиснуть все вышеперечисленные объекты в черте города и подключить их к обновлённым инженерным сетям. Главным коммунальным маяком для него было ожидаемое строительство ТЭЦ-3, которое бы сняло проблему дефицита тепла. Так, уже была выбрана площадка для стадиона на 12 тысяч зрителей, ледового дворца, конгресс-холла. Дворец школьников по его решению уже построили рядом с новой мечетью в эпицентре кольцевого автомобильного движения.

"Другого места у нас нет, всё занято", - объяснял тогда выбор локации Уранхаев в 2024 году.

Берик Уали не стал ждать новой ТЭЦ. Он масштабировал проекты предшественника и собрал их в одном месте. Так, новый стадион в планах Уали вырос в два раза и рассчитан уже на 20 тысяч посетителей.

Будущий "Семей Смарт Сити" - это ныне район Аксай. Расположен на северо-восточной окраине Семея в окружении леса. Сейчас это частный, преимущественно одноэтажный сектор с частоколом из электрических опор. В конце 80-х годов его уже пытались вырастить до уровня современного микрорайона, реализовав знаменитую программу "Жильё-91". Видно, что посёлок к этому готовили. Но с развалом Советского союза рухнули и планы горожан. Многие участки так и остались пустыми, о чём мы писали в нашем репортаже.

Фото Альбина Халел. Так сейчас выглядит район Аксай, будущий Семей смарт сити.

Путь к развитию

Первое заявление о создании нового района прозвучало весной от главы области Берика Уали. Тогда он заявил, что осенью начнётся строительство нового административно-делового центра, рассчитанного на 75 тысяч жителей.

Летом к проекту подключились международные партнёры, в том числе китайские компании, которые пообещали возвести современное жильё, а казахстанские регионы - развивать социальную инфраструктуру.

Но работы пока не начались, они на стадии проектирования. Ведь первым делом необходимо провести инженерные сети. В Управлении архитектуры области рассказали об этом подробно.

"Основная работа, которая сейчас ведётся - это разработка градостроительной документации и проектов инженерной инфраструктуры. Понятно, что 1000 гектаров мы будем осваивать не меньше 10 лет. Поэтому, в первую очередь, мы должны заложить "инженерку" сразу на весь район. Для обеспечения теплом принято решение построить блочно-модульную котельную с расширением в несколько этапов. А канализацию, электричество и водоснабжение нам нужно заложить в микрорайон в первую очередь. Сейчас готовится проектно-сметная документация по сетям", - рассказал о работе над строительством нового района руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай Ануар Бейсенов.

Схема района. Фото с телеграм канала акимата Абайской области

Дороги - ещё одна важная составляющая успешного проекта района. От того, как он станет сообщаться с центром города и другими частями Семея, будет зависеть, насколько комфортной окажется логистика горожан. Кстати, будущая объездная дорога вокруг Семея будет проходить здесь.

"Основные магистральные дороги призваны зонировать районы. Планируем пустить до центра города две основных улицы, чтобы организовать маятниковые потоки. Если запустим эти дороги, то пять километров будут преодолевать за 7 - 10 минут", - обрисовал примерную картину по дорожному движению главный архитектор области.

Старожилы Семея просят молодых проектировщиков нового района, и особенно тех, кто не знаком с градостроительными особенностями города, учитывать ошибки пришлого, а также уже имеющиеся наработки.

Так, почётный строитель Казахстана, гражданский активист Николай Исаев предлагает построить дорогу вдоль имеющегося путепровода и железной дороги от посёлка Красный кордон до Аксая, что позволит при въезде в город через северные ворота обогнуть город и направиться сразу в будущий административный центр. Кроме того, он предлагает уже сейчас начать обустройство зелёных зон и парков.

"В будущем планируется построить Семипалатинскую ГЭС в приграничном посёлке. А значит, можно использовать это сооружение в качестве моста, а не строить новый. Он мог бы соединить левобережную окраину Семея с новым районом. Говоря о логистике, важно предусмотреть широкие проспекты, чтобы исключить автомобильные заторы, которые сейчас мы повсеместно наблюдаем в Семее", - поделился своими идеями Николай Исаев.

Архитектурный "саркыт"

В районе Аксай планируют реализовать 90% из обещанных меценатами и казахстанскими регионами подарков к юбилею Абая в рамках инициативы "Абайға құрмет", которая станет напоминанием о масштабном празднике этого года.

Делегация из Мангистауской области первой осмотрела строительную площадку. Западный регион планирует построить для семейчан Дом Дружбы, аналог которого в 2015 году построили в городе Актау к пятому каспийскому саммиту. Летом этого года акимы Абайской и Мангистауской областей заложили фундамент объекта, упаковав в бетон традиционную капсулу.

Напомним, сейчас этнокультурные объединения Семея и области ютятся в ветхом здании Дома дружбы, где в разные годы размещалось казначейство и детский сад. Узкие коридоры, маленькие комнаты не позволяют в полной мере показать традиции и богатство культур. Многие собранные за десятилетия уникальные экспонаты лежат в коробках. Стены и фундамент здания разрушаются.

Мангистауская область предложила проект, идентичный Дому дружбы, построенному в Актау. Это здание в классическом стиле и белом исполнении, обрамлённое колоннами, французскими окнами в пол, и стеклянным куполом. Но архитекторы Абайской области предложили дарителям пересмотреть проект, чтобы вписать его в современную урбанистику нового района.

"В основном, проекты в рамках акции "Абайға құрмет" - это объекты, которые были реализованы в других регионах. Мы даём им рекомендации по проектированию фасадов. К примеру, Дом дружбы, который дарит Мангистауская область, не совсем соответствует концепции микрорайона Аксай. Поэтому мы выразили наши требования. Это современный фасад, алюминиевый композит, металлические узоры. А внутреннее исполнение такое, как задумали они. В частности, там построят залы для проведения конференций и заседаний, один из них на 500 человек. В целом, мы совместно ведём проектную деятельность, работаем с авторами проектов и подрядными организациями, которые будут их строить", - пояснил Ануар Бейсенов.

Проект Мангистауской области Дома Дружбы. Фото акимата Абайской области

Ещё один проект, который своей масштабностью всколыхнул казахстанцев - это мечеть на 5 тысяч прихожан. Четырёхминаретное сооружение обещает быть одним из самых грандиозных объектов района. Внутри предусмотрен зал для поминальных мероприятий.

Мечеть построят на деньги общественного фонда и меценатов. Завершить её планируют к 4 кварталу 2028 году. Заказчик проекта и главный подрядчик - компания "Меридиан".

Проект будущей мечети. Фото акимата Абайской области

Ожидается, что мечеть будет одной из главных архитектурных доминант района "Семей Смарт Сити". Однако в планах у местных зодчих есть поистине грандиозный проект - объединить историю города и современность через многоэтажную застройку. Так, по задумке проектировщиков, самым заметным объектом нового района станут семь небоскрёбов в жилом комплексе. Это отсылка к тем самым семи палатам, стоявших на берегу Иртыша, в честь которых в 18 веке и была названа крепость после её переезда на новое, нынешнее место.

"В районе планируется каскадная застройка от 3-4 этажей и выше. Порядка 70 гектаров определили под район "Smart city", в нём будем предусматривать семь высоток, которые отражают историческое название города Семипалатинск. Посередине - большой молл. Вдохновлялись проектом "Москва-сити" и историей нашего города", - поделился планами главный архитектор области.

Каждый из проектов в рамках акции "Абайға құрмет" уникален, и в то же время подчиняется общей архитектурной концепции, которая предлагает новое переосмысление общественных, культурных, спортивных и социальных сооружений. Но есть одно, но. Многие регионы хотят расположить свои подарки на виду, вдоль главных дорог. А принимающая сторона планирует интегрировать их в квартальную многоэтажную застройку - это будет интересно смотреться и оживит районы Сити.

Территория под строительсвто мечети. Фото акимата Абайской области

Золотой район

Нынешний район Аксай - это край с богатым ландшафтом. Сосновый бор, холмы, ручьи окружают пока что частный сектор. А ещё это интересная земля с точки зрения исторического и археологического наследия. Золото здесь лежит под ногами.

Краеведы и любители приборного поиска находили здесь кости, так как не глубокие могилы были лишь присыпаны песком.

"В Аксае обнаружили раннесредневековые захоронения. Находили много бронзовых изделий - наконечники, пряжки. Встречались и золотые изделия. Сюда даже приходили старатели с ситом, просеивали грунт и в достаточном количестве находили разные золотые изделия", - поведал нам о богатстве участка краевед Андрей Куряшкин.

Возможно, поисковики продолжили бы исследовать эту землю, но решение по строительству "Семей Смарт Сити" было принято в пользу Аксая. Хотя сначала рассматривали вариант в противоположной части на левом берегу Семея.

"Искали свободные территории. Одна из них - это окраина левобережья близ посёлка Холодный ключ на выезде по Алматинской трассе. Эта локация нам не подходила из-за неблагоприятной розы ветров, грунта, отдалённости от центра города на 15 км, также там проходит воздушный коридор аэропорта. Поэтому выбор пал на район Аксай. Это самая высокая точка города, где ветер идёт с леса", - рассказал о выборе места для нового района Ануар Бейсенов.

Сейчас на выбранном месте идёт мобилизация строительных площадок. Работа по определению границ кварталов и забиванию колышков почти закончена. Параллельно ведётся разработка проекта детальной планировки. Мы попросили архитектора Ануара Бейсенова устроить и для нас виртуальную экскурсию, рассказав про расположение ключевых объектов.

"Центр микрорайона - это областной акимат и площадь. Ниже спускается пешеходный бульвар, который огибает местный ручеёк. Мы решили сохранить естественный бугристый ландшафт вместе с большинством насаждений. Вокруг много деревьев, которые приводят нас в дикий парк. Его планируем облагородить. Вдоль бульвара район с библиотекой, музеем и духовным центром, многое в национальном стиле. Сейчас мы думаем над переходами, чтобы они были плавными и смысловыми. Поэтому при согласовании проектов частных застройщиков будем предъявлять ряд требований по урбанистике, чтобы выдержать единую концепцию", - заключил архитектор.

Фото Альбина Халел

Фото Альбина Халел.

Архитектура Семея второй половины ХХ века оставила на память национальный колорит. Это панно на стенах многоэтажек, барельефы на культурных сооружениях, мозаики и редкая кирпичная кладка в виде узоров. Проходя по более современным районам и жилым комплексам уже не встречается визуальное напоминание о том, что мы находимся в Казахстане. Частные застройщики не учитывают национальный колорит, а смотрят в сторону Европы, ориентируясь на такие современные тренды, как функционализм и экономия. В новом районе "Семей Смарт Сити" обещают устранить это белое пятно в истории местной архитектуры, и наполнить будущий административно-деловой центр Семея особой смысловой нагрузкой.

Кстати, местные защитники старинной городской среды искренне желают скорейшего строительства новому району. Есть вероятность, говорят они, что частные застройщики и бизнесмены обратят своё внимание на перспективные площадки, и потеряют интерес к центру города, где расположен золотой квадрат, что поможет сохранить от сноса старинную архитектуру.