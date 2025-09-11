На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе впервые заработала система видеоаналитики с элементами искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ. Теперь камеры фиксируют всё, что происходит на производстве, а ИИ в реальном времени реагирует на малейшие нарушения.

Алгоритмы способны распознать отсутствие каски или очков, заметить посторонний предмет в зоне работ, определить присутствие постороннего человека, а в критических случаях — зафиксировать падение или потерю сознания сотрудника. Система также распознаёт задымление и признаки возгорания. Всё это — в режиме 24/7, без "усталости" и "человеческого фактора".

Проект реализован совместно с AVVA Technologies и стал первым шагом к превращению НПЗ в "умное производство". В "КазМунайГаз" отмечают, что внедрение ИИ — часть стратегии цифровой трансформации компании и прямой ответ на задачи, озвученные президентом в послании "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта".

Новый подход не только усиливает контроль за безопасностью, но и снижает риск травматизма, помогает предотвращать ЧП и в целом делает производство современнее и эффективнее.