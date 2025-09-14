Уникальное спасательное подразделение открыли в Каркаралинске
Новая часть позволит реагировать быстрее, эффективнее и надёжнее.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Каркаралинском районе Карагандинской области состоялось событие, которое по праву можно назвать историческим. В городе открылось новое универсальное спасательное подразделение — первое в своём роде в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.
Глава МЧС Казахстана генерал-майор Чингис Аринов вручил ключи от новых аварийно-спасательных автомобилей, оснащённых передовым оборудованием, закупленных за счёт средств республиканского бюджета.
"Глава государства не раз подчёркивал, что развитие туризма невозможно без комплексного подхода. Каркаралы — одно из красивейших и исторически значимых мест Казахстана, и именно поэтому для местных жителей и гостей региона мы обязаны создать условия не только для отдыха, но и для полной безопасности.
Это подразделение станет опорой для всего региона. Его универсальность заключается в том, что сотрудники будут не только бороться с пожарами, но и проводить аварийно-спасательные, поисковые и профилактические работы", — подчеркнул Чингис Аринов.
Каркаралинский район известен своими лесами, горами и туристическими маршрутами, поэтому круглосуточное дежурство спасателей имеет особое значение. Новая часть позволит реагировать быстрее, эффективнее и надёжнее, обеспечивая защиту и жителей, и гостей региона.
Особое внимание уделили и условиям для личного состава. В здании оборудованы тренажёрный зал ведомственного клуба "Batyr team", комната психологической разгрузки, столовая, душевые, административные кабинеты, а также просторный ангар для пожарной и спасательной техники и новое форменное обмундирование.
Открытие универсального спасательного подразделения в Каркаралинске — это шаг вперёд не только для района, но и для всей системы гражданской защиты страны.
Самое читаемое
- Где и когда посмотреть решающий бой Канело против Кроуфорда
- Албания удивила мир цифровым министром. А готов ли Казахстан?
- Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Трамп пообещал "заняться Соросом": новый виток противостояния