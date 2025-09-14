В Каркаралинском районе Карагандинской области состоялось событие, которое по праву можно назвать историческим. В городе открылось новое универсальное спасательное подразделение — первое в своём роде в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

Глава МЧС Казахстана генерал-майор Чингис Аринов вручил ключи от новых аварийно-спасательных автомобилей, оснащённых передовым оборудованием, закупленных за счёт средств республиканского бюджета.

"Глава государства не раз подчёркивал, что развитие туризма невозможно без комплексного подхода. Каркаралы — одно из красивейших и исторически значимых мест Казахстана, и именно поэтому для местных жителей и гостей региона мы обязаны создать условия не только для отдыха, но и для полной безопасности. Это подразделение станет опорой для всего региона. Его универсальность заключается в том, что сотрудники будут не только бороться с пожарами, но и проводить аварийно-спасательные, поисковые и профилактические работы", — подчеркнул Чингис Аринов.

Каркаралинский район известен своими лесами, горами и туристическими маршрутами, поэтому круглосуточное дежурство спасателей имеет особое значение. Новая часть позволит реагировать быстрее, эффективнее и надёжнее, обеспечивая защиту и жителей, и гостей региона.

Особое внимание уделили и условиям для личного состава. В здании оборудованы тренажёрный зал ведомственного клуба "Batyr team", комната психологической разгрузки, столовая, душевые, административные кабинеты, а также просторный ангар для пожарной и спасательной техники и новое форменное обмундирование.

Открытие универсального спасательного подразделения в Каркаралинске — это шаг вперёд не только для района, но и для всей системы гражданской защиты страны.