Уникальную эко-инсталляцию построят в Астане
Центральный парк превратится в арт-галерею.
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5 и 6 июля в Центральном парке Астаны пройдет яркий семейный фестиваль культурного отдыха "Мерекелік саябақ", приуроченный ко Дню столицы, передает BAQ.KZ. Как сообщает официальный сайт акимата, одной из главных достопримечательностей праздника станет уникальный эко-арт-объект - огромный Кот, собранный из переработанного пластика.
Проект реализуется в рамках экологической акции "Таза Қазақстан". Над созданием Кота работают художники и экоактивисты под руководством Мариям Касымовой. Их цель - привлечь внимание к теме переработки отходов и осознанного потребления.
Принять участие в создании арт-инсталляции сможет каждый желающий - достаточно принести яркую пластиковую крышку и приклеить её на хвост Кота. Инсталляция будет доступна для всех гостей в течение двух фестивальных дней.
Кроме того, на территории парка будут работать арт-зоны, гончарные и художественные мастер-классы, открытый кинотеатр, театральные постановки, спортивные активности, вечерние концерты, фаер-шоу и множество фотозон. Фестиваль обещает стать не только веселым, но и полезным событием для всей семьи.
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