В Президентском центре РК в Астане состоялась выставка «Новые открытия в археологии Казахстана – 2025». Выставка была посвящена представлению широкой общественности уникальных артефактов и научных открытий, полученных в ходе полевых археологических исследований, проведенных в различных регионах страны в 2025 году, передает BAQ.KZ.

Выставка была организована совместно Институтом археологии им. А.Х.Маргулана КН МНВО РК и Президентским центром РК. Экспозиция выставки охватила широкий хронологический диапазон – от каменного века до средневековья и позволила по-новому осмыслить древнююсредневековую историю Казахстана на основе новейших научных данных.

Одним из наиболее значимых разделов экспозиции был посвящен петроглифам Сауыскандыка и Арпаозена. На заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил:

«Казахстан не случайно называют страной петроглифов. Хребет Ешкиольмес – одно из самых крупных скоплений петроглифов в Евразии. Немало древних рисунков сохранилось и в урочищах Арпаозен, Кулжабасы, Сауыскандык. Эти памятники наскальной живописи представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации», дав им высокую оценку.

В разделе каменного века были представлены крупные научные открытия, в том числе культура «Тянь-Шаньского ориньяка» раннего палеолита в Жетысу и «Шидертинская культура» позднего мезолита в Прииртышье.

Признанием международного уровня отечественных исследований стало то, что в 2025 году специальный выпуск авторитетного французского журнала «L’Anthropologie» был посвящен археологии каменного века Казахстана.

Экспозиция впервые представила широкой общественности ценные артефакты из дюнного захоронения эпохи энеолита, обнаруженного в комплексе Тайсойган Атырауской области.

Раздел бронзового века представил материалы поселений Акмая и Талдысай, где были обнаружены медные шлаки и остатки руды, подтверждающие статус Сарыарки как одного из древнейших центров горного дела и металлургии Евразии. Также были показаны новые данные из памятников Акбаур, Бетегели, Балкан, Тарангул, Косагалы 1 и Баганалы.

В разделе сако-сарматского времени были экспонированы золотые украшения, «сарматские находки», вооружение и материалы, свидетельствующие о развитии городской культуры из Ширикрабата, Жетыасара, Бабишмолы, Культобе и Мынтобе. Научные реконструкции сакского и сарматского воинов дополнили содержание экспозиции.

Средневековый раздел включал артефакты, относящиеся к эпохам кимаков, огузов и Золотой Орды, а также предметы из городов Жанкент, Сыганак, Ордазы и Кышкала. Особое внимание привлекла реконструкция кимакского воина, выполненная на основе материалов памятника Каракаба.

В рамках выставки также были представлены видеоматериалы, 3D-реконструкции и цифровые модели, а также продемонстрированы научные издания Института археологии. Выставка стала важной площадкой для популяризации национального наследия в современном формате.