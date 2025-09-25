Уникальные ландшафты Казахстана могут войти в список ЮНЕСКО
Плато Устюрт и подземные мечети Мангистау прошли международную экспертизу.
Казахстан делает важный шаг на пути признания своих уникальных природных и культурных памятников на международном уровне, передает BAQ.K.
Как сообщил Государственный советник Ерлан Карин, плато Устюрт и подземные мечети Мангистау включат в список ЮНЕСКО.
Работа ведётся в рамках реализации поручения Главы государства, данного на III заседании Национального курултая. С 17 по 24 сентября на территории Мангистауской области прошла экспертная миссия Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).
В состав делегации вошли представители центральных и местных государственных органов, а также казахстанские эксперты в области археологии и реставрации. Цель миссии — провести техническую оценку историко-культурного объекта и подготовить обоснование для включения его в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В ходе работы специалисты рассмотрели ключевые вопросы: сохранности и охраны памятников, установления границ и буферных зон подземных мечетей, а также возможности устойчивого управления и развития туристической инфраструктуры региона.
По итогам визита будет подготовлено экспертное заключение по номинации "Подземные мечети Мангистауского полуострова". Окончательное решение по включению объекта в Список всемирного наследия будет принято на заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2026 года.
Кроме того, начался процесс рассмотрения проекта первой в СНГ транснациональной номинации — "плато Устюрт". Документация находится на стадии технической экспертизы в Центре Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Таким образом, Казахстан продолжает курс на продвижение своего богатого культурного и природного наследия на мировой арене.
"Плато Устюрт и подземные мечети Мангистау включат в список ЮНЕСКО", — отметил Ерлан Карин.
