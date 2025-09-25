Казахстан делает важный шаг на пути признания своих уникальных природных и культурных памятников на международном уровне, передает BAQ.K.

Как сообщил Государственный советник Ерлан Карин, плато Устюрт и подземные мечети Мангистау включат в список ЮНЕСКО.

Работа ведётся в рамках реализации поручения Главы государства, данного на III заседании Национального курултая. С 17 по 24 сентября на территории Мангистауской области прошла экспертная миссия Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).

В состав делегации вошли представители центральных и местных государственных органов, а также казахстанские эксперты в области археологии и реставрации. Цель миссии — провести техническую оценку историко-культурного объекта и подготовить обоснование для включения его в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе работы специалисты рассмотрели ключевые вопросы: сохранности и охраны памятников, установления границ и буферных зон подземных мечетей, а также возможности устойчивого управления и развития туристической инфраструктуры региона.

По итогам визита будет подготовлено экспертное заключение по номинации "Подземные мечети Мангистауского полуострова". Окончательное решение по включению объекта в Список всемирного наследия будет принято на заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2026 года.

Кроме того, начался процесс рассмотрения проекта первой в СНГ транснациональной номинации — "плато Устюрт". Документация находится на стадии технической экспертизы в Центре Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Таким образом, Казахстан продолжает курс на продвижение своего богатого культурного и природного наследия на мировой арене.