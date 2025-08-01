1 августа во Дворце мира и согласия в Астане торжественно открылись сразу две уникальные выставки — "Туринская Плащаница" и "Священные книги", передает BAQ.KZ. Экспозиции приурочены к предстоящему VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий и призваны укрепить межконфессиональное взаимопонимание и культурный диалог.

На открытии мероприятия министр культуры и информации РК Аида Балаева подчеркнула важность представленных артефактов как символов духовного наследия всего человечества.

Сохраняя и изучая эти уникальные свидетельства прошлого, мы закладываем прочный фундамент будущего, основанного на взаимопонимании, духовном единстве и непрекращающемся культурном диалоге, — подчеркнула министр.

Апостольский Нунций в Казахстане Георг Панамтхундила поблагодарил казахстанскую сторону за инициативу проведения выставки, особо отметив вклад президента Токаева в продвижение идей межрелигиозного диалога.

Примечательно, что сегодняшняя выставка проходит в Казахстане – стране, известной своей приверженностью межрелигиозному диалогу, взаимному уважению и продвижению идей миролюбия и добрососедства. От имени Святого Престола я выражаю глубокую признательность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву за поддержку этого мероприятия, — добавил Архиепископ.

О выставках:

"Туринская Плащаница" впервые представлена в Казахстане. Посетителям доступна освящённая копия реликвии, 27 информационных панелей, архивные видеоматериалы, а также исторические артефакты и публикации, посвящённые феномену Плащаницы — одной из самых почитаемых святынь христианства.

"Священные книги" — это собрание 50 редчайших экземпляров священных текстов: Коран VII века, Коран хана Кенесары, факсимиле Торы, Талмуда, Ветхого Завета, Евангелий XIX века, буддийские свитки, миниатюрные книги. Эти артефакты иллюстрируют богатство религиозных традиций и их влияние на развитие цивилизации.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр назвал выставку "Туринской Плащаницы" "мостом между верой и наукой", а исполнительный президент фонда Kirche in Not Реджина Линч подчеркнула значимость события как для верующих, так и для научного сообщества.

Выставки продлятся до 25 сентября 2025 года. Это редкая возможность для жителей и гостей Астаны прикоснуться к духовным сокровищам человечества и осмыслить их значение в современном мире.