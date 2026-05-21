Уникальный артефакт эпохи Золотой Орды пополнил фонд Национального музея

Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан передал в Национальный музей Республики Казахстан уникальный исторический экспонат – парадный женский халат эпохи Золотой Орды.

Эта редкая находка была обнаружена во время археологических раскопок мавзолея Болған ана. Исследование памятника проводил казахстанский археолог Айбар Касенали. В 2019 году артефакт был передан в фонд университета для дальнейшего изучения и сохранения.

В последующие годы специалисты Международной лаборатории консервации и реставрации культурного наследия «UMAI» Института археологических исследований провели комплексную научную работу. Они изучили состояние ткани, особенности изготовления, использованные материалы и технологии древних мастеров. Также были проведены работы по консервации, направленные на сохранение уникального текстильного изделия.

По итогам исследований была создана точная научная реконструкция халата. Оригинальный артефакт прошёл все необходимые процедуры для долгосрочного хранения.

Сегодня реконструкция занимает важное место в экспозиции Улытауского музея.

Реконструированный халат был представлен на международном симпозиуме "Золотая Орда – модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность", который прошёл в Астане с участием Главы государства.

Отечественные и зарубежные учёные и эксперты высоко оценили работу исследователей, отметив её научную и культурную значимость.

Ранее сообщалось, что отдельный том о Золотой Орде впервые включат в академическую историю Казахстана.

