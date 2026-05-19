Токаев ознакомился с редкими экспонатами эпохи Великой степи

В Астане в рамках открытия международного симпозиума "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с тематической выставкой, посвященной наследию Золотой Орды, передает BAQ.kz.

Экспозиция объединила археологические находки, письменные источники и культурные артефакты, раскрывающие историю Золотой Орды как одной из крупнейших степных цивилизаций Евразии.

Главе государства представили интерактивную карту, в которую включены 70 археологических и архитектурных памятников. Из них 17 объектов дополнены подробными описаниями, аэрофотоснимками и современными 3D-визуализациями.

Одним из главных экспонатов выставки стал рукописный свиток "Шежіре ханов" ("Генеалогия ханов"). Документ содержит сведения о правителях и исторических личностях эпохи Золотой Орды.

Также на выставке представлены Каталонский атлас, старинные письменные источники, монеты и предметы повседневного быта.

В состав письменного наследия вошли три указа, четыре дипломатических письма и 21 рукопись, которые посетители могут увидеть как в оригинале, так и в электронном формате.

Организаторы отмечают, что выставка направлена на популяризацию историко-культурного наследия Золотой Орды и развитие научного интереса к изучению истории Великой степи.

Напомним, международный симпозиум проходит в Астане с участием ученых и экспертов более чем из 20 стран мира. В ходе форума обсуждаются история, культура, государственность и цивилизационное наследие Золотой Орды.