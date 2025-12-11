Касым-Жомарт Токаев и президент Ирана Масуд Пезешкиан сделали совместное заявление по итогам переговоров в Астане, подчеркнув значимые договорённости в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, передает BAQ.KZ.

Одним из ключевых решений стала договорённость о строительстве в Казахстане историко-культурного комплекса, посвящённого наследию великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби.

Президент Казахстана отметил, что культурные связи остаются важнейшим элементом двусторонних отношений.

"Укрепление культурно-гуманитарных связей продолжает оставаться золотым мостом в двусторонних отношениях", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам встречи.

Глава государства сообщил, что иранская делегация привезла ценные материалы, представляющие историческую значимость.

"Наши почетные гости во главе с уважаемым г-ном Масудом Пезешкианом привезли с собой копии ряда древних рукописей, хранящихся в архивах Ирана. В них содержатся ценные материалы, касающиеся истории и культуры Казахстана XVIII века. Эти важные документы, несомненно, позволят нашим ученым более подробно изучить международные отношения Казахского ханства того периода", – отметил Токаев.

Он также поручил профильным ведомствам организовать в стране выставку представленных материалов.

"Я поручил министру культуры и информации Казахстана при содействии профильных учреждений Ирана организовать в нашей стране выставку древних рукописей. Мы также договорились с иранской стороной построить в нашей стране историко-культурный комплекс, посвященный наследию великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби", – заявил Президент Казахстана.

Стороны также обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере образования и науки. На встрече были рассмотрены возможности обмена опытом, внедрения достижений и повышения квалификации специалистов обеих стран, включая развитие взаимодействия в области здравоохранения.