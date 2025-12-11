Уникальный комплекс в честь аль-Фараби появится в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев и президент Ирана Масуд Пезешкиан сделали совместное заявление по итогам переговоров в Астане, подчеркнув значимые договорённости в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, передает BAQ.KZ.
Одним из ключевых решений стала договорённость о строительстве в Казахстане историко-культурного комплекса, посвящённого наследию великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби.
Президент Казахстана отметил, что культурные связи остаются важнейшим элементом двусторонних отношений.
"Укрепление культурно-гуманитарных связей продолжает оставаться золотым мостом в двусторонних отношениях", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам встречи.
Глава государства сообщил, что иранская делегация привезла ценные материалы, представляющие историческую значимость.
"Наши почетные гости во главе с уважаемым г-ном Масудом Пезешкианом привезли с собой копии ряда древних рукописей, хранящихся в архивах Ирана. В них содержатся ценные материалы, касающиеся истории и культуры Казахстана XVIII века. Эти важные документы, несомненно, позволят нашим ученым более подробно изучить международные отношения Казахского ханства того периода", – отметил Токаев.
Он также поручил профильным ведомствам организовать в стране выставку представленных материалов.
"Я поручил министру культуры и информации Казахстана при содействии профильных учреждений Ирана организовать в нашей стране выставку древних рукописей. Мы также договорились с иранской стороной построить в нашей стране историко-культурный комплекс, посвященный наследию великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби", – заявил Президент Казахстана.
Стороны также обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере образования и науки. На встрече были рассмотрены возможности обмена опытом, внедрения достижений и повышения квалификации специалистов обеих стран, включая развитие взаимодействия в области здравоохранения.
Самое читаемое
- Оразбек Асылкулов вышел в четвертьфинал ЧМ-2025 по боксу
- МВД Казахстана объявило в розыск мужа и свекровь убитой в Германии судьи
- Из за непогоды дороги закрыли сразу в четырёх регионах Казахстана
- В Костанае руководитель ТОО обвиняется в многомиллионном мошенничестве с поставками зерна
- Цена нефти под угрозой: Как снижение котировок повлияет на экономику Казахстана