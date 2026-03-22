Одним из самых ярких событий празднования Наурыза на площади Абая стал необычный модный показ, который произвел особое впечатление на зрителей. В этот день на площади прошло дефиле, гармонично объединившее традиции и современную моду, передает BAQ.KZ.

В рамках проекта «Әлемді таңғалдырған әжелер» («Бабушки, покорившие мир») известного казахстанского дизайнера Раушан Ануарбековой на сцену вышли бабушки старше 60 лет, представив публике коллекцию национальной одежды.

Представленные наряды сохранили казахские традиционные мотивы, при этом были выполнены в современном стиле, соответствующем актуальным тенденциям. В каждом образе органично сочетались национальные орнаменты и элементы современной моды, создавая выразительную и эстетичную картину.

Участницы показа держались уверенно и достойно, демонстрируя жизненный опыт и внутреннюю культуру, что вызвало искренний отклик у зрителей. Их выходы наполнили сцену особой теплотой и душевностью.

Гости мероприятия с большим интересом наблюдали за показом и тепло его приняли. Это событие, прославляющее ценность национального костюма, стало значимой частью праздника Наурыз, обогатив его содержание и подарив зрителям духовное вдохновение.