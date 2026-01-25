На пульт экстренной службы 112 ДЧС г. Алматы поступило сообщение от посетителя горнолыжного курорта "Шымбулак" о травме руки, полученной во время катания на лыжах. Происшествие произошло на высоте 2400 метров. Пострадавший — 2007 года рождения, передаёт BAQ.KZ.

На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели и медицинские работники универсального спасательного подразделения МЧС (УСП-23). Прибывшие специалисты оперативно оказали пострадавшему первую помощь, после чего ему была предоставлена медицинская помощь в медпункте ГЛК "Шымбулак".

После оказания необходимой помощи состояние пострадавшего было оценено как удовлетворительное, он покинул медицинский пункт самостоятельно.

Напомним, 8 января текущего года Глава МЧС открыл самое высокогорное универсальное спасательное подразделение в СНГ.